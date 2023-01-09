Шаманская отреагировала на комментарий Ханумака о разводе: "Ужасно не люблю лжи"

Блогерша привела еще одно подтверждение тому, что она не была семьей для мужа.

Известная блоггерша Алина Шаманская отреагировала на комментарий бывшего мужа, режиссера и актера Руслана Ханумака, об их разводе, который он записал из-за того, что его семье начали угрожать.

По словам Алина, она с начала полномасштабной войны тоже получала угрозы и проклятия из-за того, что актер находится в США, а не в Украине. Впрочем, Ханумак не делал никаких обращений с просьбой прекратить это делать.

Шаманская добавила, что это лишь подтверждает, что она не была важной для бывшего мужа.

"Я молча ела проклятия в мою сторону от тысячи людей всю войну из-за того, что мой муж в Америке со мной. Мне и моему сыну желали смерти не один день, а 10 месяцев. Ни разу никто не вышел в публичную плоскость и не сказал: "Отстаньте от Алины, все вопросы ко мне". Я искренне рада, что Руслану хватило смелости публично защитить свою семью от злобных комментаторов. Это еще одно подтверждение, что "семьей" я не была", — прокомментировала Алина.

Фото: instagram.com/shamankaa

Также Шаманская отреагировала на слова Ханумака, что они не были вместе еще до начала полномасштабной войны. По словам блогерши, это ложь.

"Я ужасно не люблю лжи! Больше всего в этой жизни. Последнее, что я скажу на этот счет, о годе – ложь. Вот теперь у меня все", — заявила Алина.

Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, ранее Алина Шаманская просто шокировала фанатов новостью, что разводится с Русланом Ханумаком. Последней каплей для нее стало видео, на котором бывший "трется гениталиями" с блогершей Анной Алхим.

После заявления Алины Руслан вышел на связь и заявил, что они не вместе уже около года. Также актер подчеркнул, что не изменял бывшей жене.

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