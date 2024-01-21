Шаманская ответила, развелась ли официально с Ханумаком и платит ли он алименты на 6-летнего сына

Режиссер и блогерша объявили о разводе еще в начале 2023 года.

Блогерша Алина Шаманская ответила, развелась ли официально с ведущим и актером Русланом Ханумаком, и помогает ли ей бывший финансово обеспечивать их совместного сына.

В настоящее время Алина вместе с 6-летним Артуром живет в США. Как призналась блогерша, финансово ей бывший муж не помогает, поэтому она полностью сама обеспечивает сына. Заработок Шаманская получает благодаря блогу.

Руслан Ханумак и Алина Шаманская / Фото: instagram.com/hanumak

Кстати, как оказалось, бывшие влюбленные до сих пор официально не развелись, однако они этим уже занимаются. Кроме того, Ханумак пока что также не платит алименты на сына, потому что по документам до сих пор состоит в браке с Шаманской.

"Зарабатываю на жизнь – своим блогом. Обеспечивать сына папа ребенка мне не помогает. Алименты – нет, мы еще официально не разведены (в процессе)", — рассказала подписчикам блогерша.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, недавно певица Анна Тринчер сообщила, что официально рассталась с блогером Александром Волошиным. Бывшим супругам остается дождаться 30 дней, чтобы решение суда вступило в силу.

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