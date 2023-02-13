Шаманская похвасталась дорогой находкой на свалке в США: "Нашла способ, как забрать домой"

Знаменитость решила забрать находку домой.
Блогерша Алина Шаманская показала, какую неожиданную и дорогую вещь нашла на свалке в США.
В частности, когда знаменитость выбрасывала мусор, то увидела, что там кто-то выбросил телевизор. Поэтому блогерша вместе с сыном приняла решение забрать его домой.
"Телевизор очень тяжелый, но я нашла способ, как его забрать домой. Вот, Артурчик самокат", — поделилась блогерша.
Всю дорогую знаменитость волновалась, что зря забрала телевизор, считала, что он сломан. Впрочем, когда Алина пришла домой и включила прибор в розетку, он работал.
Кстати, Шаманская призналась, что такого качественного телевизора у нее не было даже в Киеве, а стоит такой почти пять тысяч долларов.
"Я просто восхищена качеством изображения, невероятно четкое. Это просто кайф", — поделилась блогерша.
Шаманская объяснила, что в Америке это распространенная практика, когда технику, которая в отличном состоянии, могут оставить на свалке. Американцы не привыкли заморачиваться и продавать, так что просто выбрасывают приборы, а те, кому они нужны, заберут их домой.
"На самом деле, для Америки это абсолютно привычная история. Люди часто переезжают или покупают новое. Большинство не привыкли париться и выставлять на продажу… Время – деньги. Они просто оставляют рядом с свалке, а люди, которым надо без стыда забирают", — объяснила знаменитость.
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