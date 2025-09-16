Шаманская после скандала с Ханумаком из-за опеки над сыном раскрыла, в каких отношениях они сейчас

Алина Шаманская, Руслан Ханумак и их сын

Украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская призналась, удалось ли наладить отношения с бывшим мужем, актером Русланом Ханумаком, в делах, касающихся опеки над их общим сыном.

Экс-супруги воспитывают 7-летнего Артура. Однако после развода Шаманской и Ханумаку было довольно сложно наладить связь в вопросах, касающихся опеки над сыном. Блогерша не запрещает им видеться, но раньше жаловалась, что экс-супруг вовремя не возвращает ей Артура, манипулирует им, грубо общается и настраивает против мамы. Долгое время знаменитость молчала, но в конце концов выдала все эти скандальные подробности в интервью Маше Ефросининой.

Блогерша говорит, что не зря это сделала. Алина Шаманская на проекте "Ранок у великому місті" поделилась, что ее коммуникация с бывшим мужем стала куда спокойнее. Ведущая предполагает, что это из-за того, что Ханумак понял, что больше она не будет молчать.

Алина Шаманская с сыном / © instagram.com/shamankaa

"Честно скажу, после того, как вышло интервью у Маши Ефросининой, все стало значительно спокойнее. Я так подозреваю, что человек понял, что больше молчать я не буду. Если что-то будет происходить, я об этом открыто буду рассказывать. Сейчас я не могу сказать, что все идеально, потому что разногласия в воспитании, в подходе к ребенку у нас есть, но в плане коммуникации как-то стало спокойнее", - говорит блогерша.

Отметим, Алина Шаманская и Руслан Ханумак сыграли свадьбу в августе 2017 года, а уже в сентябре у них родился сын Артур. В январе 2023-го блогерша объявила о разводе. Окончательно пара расторгла брак в марте 2024 года. Долгое время Шаманская молчала, что стало причиной. Однако впоследствии блогерша выдала шокирующие подробности их брака.