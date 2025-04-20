Шаманская сделала жесткое заявление об экс-муже Ханумаке: "Я начну борьбу, ты за все заплатишь"

Алина Шаманская и Руслан Ханумак

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Украинская блогерша Алина Шаманская сделала жесткое заявление об экс-муже, актере Руслане Ханумаке.

Супруги официально развелись еще в марте 2024 года. Тем не менее, их связывает общий сын Артур, которому сейчас семь лет. Шаманская пыталась поддерживать дружеские отношения с бывшим ради ребенка, но, очевидно, этого сделать не удалось. В Instagram-stories блогерша резко обратилась к актеру и заявила, что больше не будет молчать. Более того, Шаманская пригрозила Ханумаку, что тот за все заплатит.

"Больше так жить и молчать я не могу…Или оно меня убьет изнутри, или я начну борьбу! Ты за все заплатишь, Ханумак!" – резко написала блогерша.

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Алина Шаманская обратилась к Руслану Ханумаку / © instagram.com/shamankaa

В конкретику блогерша не вникала. Тем не менее, похоже, это связано с их общим сыном. Блогерша намекнула в сториз, что бывший муж настраивает против нее Артура. В частности, на днях Шаманская отдала сына отцу, а когда пришло время возвращаться домой, то мальчик отказался ехать с мамой. Более того, Алина говорит, что Артур убегал от нее и плакал. Блогерша возмущена и убеждена, что Ханумак манипуляциями настраивает против нее ребенка.

"Я не с сыном. Его не вернули домой. Когда я поехала его забирать, то не узнала своего ребенка. Он убегал, плакал и говорил, что не хочет ехать со мной… Чтобы не травмировать его, я села в авто и поехала домой одна… Ощущение – словно мне выстрелили в сердце, но я осталась жива. Мне сложно представить, как можно за сутки зазомбировать ребенка, чтобы он так себя вел... Это уже нечто большее, чем манипуляция... Мне очень страшно за состояние и психику сына", - пожаловалась блогерша.

Алина Шаманская рассказала о поведении сына после того, как он остается с отцом / © instagram.com/shamankaa

Напомним, недавно актриса Анастасия Цымбалару высказалась о своем бывшем муже Григории Бакланове. Артистка призналась, пыталась ли возобновить с ним отношения.