Шаманская шокировала, как Ханумак настроил 7-летнего сына против нее: "Мое сердце в клочья"

Украинская блогерша Алина Шаманская намекнула, что в ее личной жизни серьезные невзгоды.

Знаменитость дала четко понять, что проблемы начались после возвращения ее бывшего мужа, актера Руслана Ханумака в Украину. В частности, экс-избранник настроил 7-летнего сына против нее. Артур провел четыре дня с отцом, после чего должен был с мамой отправиться на отдых на запад Украины. Однако когда Шаманская встретилась с сыном, тот просто отказался с ней ехать. Более того, блогерша говорит, что вообще не узнала Артура. По словам Шаманской, у сына было совсем другое поведение, а говорил он заученными фразами.

"Сына привезли, но своего сына я не увидела. Стеклянные глаза, пустота взгляда, безэмоциональность, заученные фразы и даже другой голос, другая координация тела. Мне очень сложно и страшно представить, что и как можно было сделать с моим самым нежным и самым веселым ребенком, чтобы он мне сказал: "Я не хочу с тобой ехать. Я не поеду". Мое сердце в клочья", — поделилась блогерша.

Пост Алины Шаманской / Фото: instagram.com/shamankaa

Алина Шаманская очень волнуется за то, как Руслан Ханумак влияет на их сына. В частности, поведение мальчика изменилось всего лишь за четыре дня, что он провел с отцом. Однако блогерша рассказала лишь часть того, что ей сейчас приходится переживать. От дополнительных комментариев знаменитость пока что воздерживается.

"Мне все равно на мое состояние и на мое сердце, и на то, что уже конечности от стресса немеют. Я до боли волнуюсь за состояние моего сына… Он не был дома всего четыре дня. Я рассказала только верхушку большого айсберга, но пока что я сдержусь от дополнительных комментариев", — пожаловалась блогерша.

Пост Алины Шаманской / Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, недавно Алина Шаманская делилась, как Руслан Ханумак превратил ее жизнь в "ад". Блогерша рассказала о многочисленных манипуляциях со стороны бывшего мужа.

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