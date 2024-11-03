Шаманская шокировала, как из-за экс-мужа Ханумака бежала из США: "Один из самых сложных периодов"

Блогерша также призналась, сколько средств тратит на комфортную жизнь в Киеве.

Популярная украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская удивила, как из-за бывшего мужа, актера Руслана Ханумака, вместе с сыном уехала из США.

Сейчас знаменитость живет с 7-летним сыном Артуром в Киеве. На их комфортную жизнь блогер тратит 5-7 тысяч долларов. Ведущая платит зв аренду жилья, авто, школу и другие вещи первой необходимости. Правда, раньше Шаманская жила в США, где средств нужно было гораздо больше.

Алина Шаманская с сыном / Фото: instagram.com/shamankaa

"5-7 тысяч долларов стоит моя жизнь в месяц. За почти три года проживания в Америке, я там прожила квартиру в Киеве", – рассказала ведущая на проекте "Неймовірна правда про зірок".

Сколько бы дорого ни стоила жизни в Америке, Алине там нравилось. Впрочем, из США блогерше пришлось уехать. Знаменитость призналась, что произошло это из-за ее бывшего мужа Руслана Ханумака, который туда выехал из Украины. В подробности ведущая не углублялась, однако она намекнула, что он создал такие условия, из-за которых ей пришлось покинуть страну.

Руслан Ханумак и Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

"Случилось то, что стало последней каплей, и я оставаться со своим сыном в Америке не могла. Это связано именно с моим бывшим мужем. Подробностей пока что раскрывать не могу. Это был, наверное, один из самых сложных периодов в моей жизни. Это было неожиданно. Где-то оно так рядом, что он создал такие условия, что нужно было убегать", — поделилась блогерша.

Алина Шаманская также отметила, что обеспечивает сына самостоятельно, ведь бывший финансово ей не помогает. Также блогерша не подает на алименты. Ведущая говорит, что, несмотря на обиды, ей жалко экс-мужа.

"Финансово не помогает. На алименты я не подавала. Возможно, подам. Мне жаль его. У него что, есть много денег?" – добавила блогерша.

Алина Шаманская с сыном / Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, во время полномасштабной войны Руслан Ханумак выехал из Украины в США, заявив, "пусть он будет предателем, но сын будет расти с отцом". Однако вскоре после его приезда в Америку Алина Шаманская вместе с мальчиком вернулась в Украину.

Алина Шаманская впервые за время войны привезла сына в Украину и растрогала его реакцией

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