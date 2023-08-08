Шаманская вспомнила, как беременной ждала предложения экс-мужа: "Всю беременность провела в слезах"

Украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская вспомнила непростой период отношений с эксчеловиком, шоуменом Русланом Ханумаком.

После развода с бывшим звезда поделилась неожиданными подробностями совместной жизни. Как призналась Алина, в начале их отношений Руслан сразу заявил о том, что хочет иметь ребенка от нее. Однако признаваться любимой и делать ее своей официальной женой актер не спешил. Об этом Шаманская рассказала в своем новом подкаст-шоу об отношениях "Розлючена".

"Он хотел от меня ребенка и я согласилась. На втором месяце наших встречаний, он мне сказал: "Ты – женщина моей мечты! Я хочу от тебя ребенка. Я очень тебя люблю, ты на всю жизнь". Я тоже тогда хотела ребенка и как-то не задумалась о том, что надо как-то сначала получить предложение руки и сердца. Я как-то поверила ему, что он меня так сильно любит", — сказала Шаманская.

Руслан Ханумак и Алина Шаманская / Фото: instagram.com/hanumak

В течение девяти месяцев Алина ждала решающего шага от любимого. По словам блогерши, она очень тяжело переживала период беременности и постоянно плакала. Тем более что окружающие тоже цепляли ее за живое.

"Предложение я получила за две недели до родов. С огромным животом, с бешеной неуверенностью в себе. Я всю беременность провела в слезах, замученая ужасно. Я тогда еще работала журналисткой, в кадре. Отлично помню ситуацию, как я ехала на съемку с операторами, звукорежиссером, водителем, и они меня спрашивают: "Алина, когда замуж?", а я такая: "Секрет". А они смотрят на мой живот и начинают хором хохотать", — рассказала Шаманская.

Чтобы наконец стать мужем и женой, журналистке пришлось решиться на серьезный разговор с шоуменом.

"Я однажды решилась ему сказать. Я зашла с той стороны, я сказала: "Ты же знаешь, что когда родится ребенок, он будет иметь фамилию Шаманскую." И он только тогда задумался, но сказал, что я на него жму. Сказал. "Не дави на меня", и ушел. Я тогда плакала. С тех пор я сделала вывод, что мы должны разговаривать с мужчинами", — поделилась Алина.

Руслан Ханумак и Алина Шаманская с сыном / Фото: instagram.com/hanumak

Напомним, что Алина Шаманская и Руслан Ханумак познакомились в 2016 году на съемочной площадке. В августе следующего года пара вышла поженилась и уже через месяц объявила о появлении первенца — сына Артура.

Сейчас вместе с ребенком Алина находится в Соединенных Штатах, куда уехала в начале войны. Недавно блоггерша рассказала, как ей стало очень плохо прямо посреди магазина.

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