Шаманская вступилась за Яму, который в начале войны уехал в США: "Он об этом не может сказать"

По словам блогерши, танцовщик пока не может рассказать причину своего выезда.

Известная украинская блогерша Алина Шаманская вступилась за танцовщика Влада Яму, который в начале полномасштабной войны уехал с семьей в США.

По словам знаменитости, хореограф помогает Украине и ему тоже болит из-за того, что сейчас происходит в его родной стране.

"В США мы виделись с Владом Ямой, мы выступали с ним на благотворительном концерте. Мы сейчас проводим благотворительные концерты. Каждый пытается в США сделать то, что мы можем для Украины. На одном мероприятии в Чикаго мы встречались с Владом Ямой. Он очень грустный. Ему болит", — рассказала Алина в интервью Максиму Прокопенко.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Алина добавила, что не может комментировать выезд Влада Ямы, ведь они дружат. Впрочем, блогер добавила, что знает причину, почему хореограф уехал. Впрочем, танцовщик не может рассказать об этом.

"Поскольку я хорошо к нему отношусь, мне реально очень сложно оценивать. Понимаю Влада Яму, понимаю его жену. Я о Владе Яме знаю немного больше, чем знают все. Я достаточно близко общаюсь с ним, поэтому ничего плохого о его выезде сказать не могу. И он об этом так же не может сказать. Возможно, когда-то это все откроется", — отметила Алина.

Влад Яма волонтерит в США / Фото: instagram.com/liliya_yama

Напомним, Влад Яма в начале полномасштабной войны уехал в США и занялся там волонтерством. Недавно танцовщик показал, как с женой и сыном помогают Украине.

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