Шаманская вступилась за Яму, который в начале войны уехал в США: "Он об этом не может сказать"

По словам блогерши, танцовщик пока не может рассказать причину своего выезда.
Известная украинская блогерша Алина Шаманская вступилась за танцовщика Влада Яму, который в начале полномасштабной войны уехал с семьей в США.
По словам знаменитости, хореограф помогает Украине и ему тоже болит из-за того, что сейчас происходит в его родной стране.
"В США мы виделись с Владом Ямой, мы выступали с ним на благотворительном концерте. Мы сейчас проводим благотворительные концерты. Каждый пытается в США сделать то, что мы можем для Украины. На одном мероприятии в Чикаго мы встречались с Владом Ямой. Он очень грустный. Ему болит", — рассказала Алина в интервью Максиму Прокопенко.
Алина добавила, что не может комментировать выезд Влада Ямы, ведь они дружат. Впрочем, блогер добавила, что знает причину, почему хореограф уехал. Впрочем, танцовщик не может рассказать об этом.
"Поскольку я хорошо к нему отношусь, мне реально очень сложно оценивать. Понимаю Влада Яму, понимаю его жену. Я о Владе Яме знаю немного больше, чем знают все. Я достаточно близко общаюсь с ним, поэтому ничего плохого о его выезде сказать не могу. И он об этом так же не может сказать. Возможно, когда-то это все откроется", — отметила Алина.
Напомним, Влад Яма в начале полномасштабной войны уехал в США и занялся там волонтерством. Недавно танцовщик показал, как с женой и сыном помогают Украине.
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