ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
264
Время на прочтение
2 мин

Шаманская заговорила о новом конфликте с Ханумаком: "У бывшего обострение неадекватности"

Блогерша намекнула, что между ней и ее экс-супругом возникли недоразумения.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Алина Шаманская и Руслан Ханумак

Алина Шаманская и Руслан Ханумак

Украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская заговорила о новом конфликте с бывшим мужем, режиссером Русланом Ханумаком.

Звезда Сети в Instagram намекнула, что экс-избранник оскорбил ее своим поведением. Более того, Алина Шаманская дала понять, что, очевидно, что-то произошло серьезное, поскольку "такие вещи не должны сходить с рук". В подробности знаменитость вдаваться не стала. Блогерша пообещала позже объяснить, что же произошло.

"У моего бывшего мужа сейчас повышенное обострение неадекватности, поэтому временно пришлось выпасть из Instagram. Когда будет настроение и время - расскажу, потому что такие вещи не должны просто так "сходить с рук" их создателю", - говорит блогерша.

Пост Алины Шаманской / © instagram.com/shamankaa

Пост Алины Шаманской / © instagram.com/shamankaa

Напоследок Алина Шаманская посоветовала тщательно выбирать мужчин, с которым строить будущее. Блогер говорит, что надо различать влюбленность и любовь, а также не торопиться рожать детей.

"Просто напоминание: никогда не рожайте детей на эмоциях влюбленности от "непроверенного" мужчины. Вы разведетесь, а дальше будет страдать ребенок! Сразу к психологу или психиатру на проверку, как минимум", - отметила блогерша.

Пост Алины Шаманской / © instagram.com/shamankaa

Пост Алины Шаманской / © instagram.com/shamankaa

Отметим, Алина Шаманская и Руслан Ханумак поженились в августе 2017 года. Уже в сентябре у супругов родился сын Артур. О разрыве пара объявила в январе 2023-го, а окончательно развелась в марте 2024-го. Бывшим супругам не удалось разойтись на позитивной ноте. Кстати, долгое время они замалчивали причину разрыва. Но блогерша все же выдала шокирующие подробности их отношений.

Дата публикации
Количество просмотров
264
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie