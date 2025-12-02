Шаманская заговорила о новом конфликте с Ханумаком: "У бывшего обострение неадекватности"

Алина Шаманская и Руслан Ханумак

Украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская заговорила о новом конфликте с бывшим мужем, режиссером Русланом Ханумаком.

Звезда Сети в Instagram намекнула, что экс-избранник оскорбил ее своим поведением. Более того, Алина Шаманская дала понять, что, очевидно, что-то произошло серьезное, поскольку "такие вещи не должны сходить с рук". В подробности знаменитость вдаваться не стала. Блогерша пообещала позже объяснить, что же произошло.

"У моего бывшего мужа сейчас повышенное обострение неадекватности, поэтому временно пришлось выпасть из Instagram. Когда будет настроение и время - расскажу, потому что такие вещи не должны просто так "сходить с рук" их создателю", - говорит блогерша.

Напоследок Алина Шаманская посоветовала тщательно выбирать мужчин, с которым строить будущее. Блогер говорит, что надо различать влюбленность и любовь, а также не торопиться рожать детей.

"Просто напоминание: никогда не рожайте детей на эмоциях влюбленности от "непроверенного" мужчины. Вы разведетесь, а дальше будет страдать ребенок! Сразу к психологу или психиатру на проверку, как минимум", - отметила блогерша.

Отметим, Алина Шаманская и Руслан Ханумак поженились в августе 2017 года. Уже в сентябре у супругов родился сын Артур. О разрыве пара объявила в январе 2023-го, а окончательно развелась в марте 2024-го. Бывшим супругам не удалось разойтись на позитивной ноте. Кстати, долгое время они замалчивали причину разрыва. Но блогерша все же выдала шокирующие подробности их отношений.