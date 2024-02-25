Шарлиз Терон продает свой особняк на голливудских холмах: известная сумма

Актриса выставила на продажу свою резиденцию в Лос-Анджелесе по ошеломляющей цене.

Известная голливудская актриса Шарлиз Терон продает свое роскошное поместье с бассейном-лагуной в элитном районе Лос-Анджелеса.

48-летняя актриса приобрела резиденцию в испанском стиле на Тони Голливуд-Хиллз еще в 2004 году за 3 млн долларов, но сейчас продает ее за 3,8 млн долларов (более 145 млн грн), пишет Daily Mail.

Шарлиз Терон продает собственное элитное поместье. Фото: TheMLS

Шарлиз Терон продает собственное элитное поместье. Фото: TheMLS

Шарлиз Терон продает собственное элитное поместье. Фото: TheMLS

Шарлиз Терон продает собственное элитное поместье. Фото: TheMLS

Недвижимость площадью 290 м2 насчитывает три спальни и столько же ванных комнат, кухню, столовую, гостиную, а также офисный кабинет. Есть большой внутренний дворик с барбекю-зоной, личная площадка для автомобилей и гараж. К тому же, на территории площадью чуть больше гектара расположен бассейн в форме лагуны и открывается невероятная панорама.

Шарлиз Терон продает собственное элитное поместье. Фото: TheMLS

Шарлиз Терон продает собственное элитное поместье. Фото: TheMLS

Шарлиз Терон продает собственное элитное поместье. Фото: TheMLS

Шарлиз Терон продает собственное элитное поместье. Фото: TheMLS

В интерьере дома предпочтение отдается высоким потолкам и светлым элементам декора.

Шарлиз Терон продает собственное элитное поместье. Фото: TheMLS

Шарлиз Терон продает собственное элитное поместье. Фото: TheMLS

Шарлиз Терон продает собственное элитное поместье. Фото: TheMLS

Шарлиз Терон продает собственное элитное поместье. Фото: TheMLS

К слову, этот особняк Шарлиз Терон приобрела сразу после получения "Оскара" в 2004 за лучшую женскую роль в фильме "Монстр".

Напомним, недавно украинская модель Алина Байкова также выставила на продажу апартаменты в элитном районе Нью-Йорка и изменила цену за недвижимость по сравнению с прошлым годом.

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