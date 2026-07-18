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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Шарлиз Терон впервые за длительное время показалась на публике с детьми: как выглядят дочери актрисы

Звезда Голливуда воспитывает двух приемных дочерей — 14-летнюю Джексон и 12-летнюю Огаст.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Associated Press

Голливудская актриса Шарлиз Терон впервые за длительное время появилась на публике вместе с заметно подросшими детьми.

Артистка воспитывает двух приемных дочерей. Однако Джексон и Огаст крайне редко появляются на публике и избегают публичности. Но недавно папарацци удалось застать семейство и сделать несколько снимков, которыми поделилось издание The Daily Mail.

Шарлиз Терон вместе с дочерьми заметили в Нью-Йорке, когда они направлялись в кинотеатр AMC Lincoln. Там транслировался показ фильма «Одиссея» от американского режиссера Кристофера Нолана. В картине Шарлиз Терон сыграла роль Калипсо.

На снимке звезда Голливуда шагала в белом наряде, а рядом с ней шла 12-летняя Огаст. А тем временем Джексон была изображена позади мамы и сестры. При этом на «красной дорожке» актриса позировала без дочерей.

Отметим, Шарлиз Терон воспитывает двоих детей. В 2012 году артистка усыновила мальчика Джексона, а в 2015-м — дочь Огаст. В апреле 2019 года актриса объявила, что ее старший ребенок является трансгендерной девушкой.

Напомним, недавно Шарлиз Терон заметно похудела и наткнулась на хейт. Артистка уже отреагировала на критику ее внешности.

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Дата публикации
Количество просмотров
161
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