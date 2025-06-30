Шарлиз Терон жестко разнесла свадьбу Безоса в Венеции за 50 млн долларов: "Они - отстой, к черту их"

Шарлиз Терон, Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

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Голливудская актриса Шарлиз Терон раскритиковала свадьбу основателя Amazon Джеффа Безоса с американской журналисткой Лорен Санчес.

Молодожены поженились в Венеции. На празднование свадьбы они потратили ошеломительную сумму в размере 50 миллионов долларов. Безос и Санчес пригласили немало знаменитостей, чтобы те разделили с ними особенный день. Среди присутствующих были Орландо Блум, Иванка Трамп, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри и многие другие, пишет Page Six.

Между тем Шарлиз приглашение не получала. Впрочем, звезда Голливуда, очевидно, и не была в восторге от такого громкого празднования. В частности, она приняла участие в благотворительной вечеринке Block Party. Актриса во время своего выступления заявила, что мир сейчас накрывает тьма. В частности, в США усилилась иммиграционная политика, от чего страдают семьи, за права женщин и представителей ЛГБТК+ нужно все больше бороться, а вокруг растет насилие. Поэтому, Шарлиз Терон иронично добавила, что "к черту" свадьбу Безоса и Санчес, когда вокруг происходят ужасные вещи.

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Шарлиз Терон / © Associated Press

"Пожалуй, мы единственные, кого не пригласили на свадьбу Безоса. Но это ничего, потому что они - отстой, а мы - крутые. Спасибо всем, кто нашел время быть здесь, особенно сейчас, когда кажется, что мир горит - потому что так и есть. Здесь, в Лос-Анджелесе, в США и во всем мире мы стремительно катимся назад. Иммиграционная политика разрушает жизнь семей, а не преступников; права женщин уменьшаются с каждым днем; жизнь ЛГБТК+ людей, в частности трансгендеров, все чаще стирают; насилие на почве пола растет. Это не просто политика - это личное. Да, к черту их", - заявила актриса.

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Отметим, Джефф Безос и Лорен Санчес отпраздновали трехдневную свадьбу в Венеции, Италия. В программу входила роскошная вечеринка-поздравление, ночная пижамная вечеринка и основная церемония на острове Сан-Джорджо-Маджоре, где выступали Маттео Бочелли и Элли Голдинг.