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Шеннен Доэрти растрогала щемящим фото спасенного пса в затопленной Херсонской области

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1091
Время на прочтение
1 мин
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Шеннен Доэрти растрогала щемящим фото спасенного пса в затопленной Херсонской области

Шеннен Доэрти / Фото: Associated Press

Актриса отреагировала на подрыв оккупантами Каховской ГЭС.

Звезда сериала "Зачарованные", американская актриса Шеннен Доэрти показала щемящее фото спасенного пса, которого достали из воды в затопленной Херсонской области.

В Instagram-stories голливудская звезда отреагировала на подрыв оккупантами Каховской ГЭС. Знаменитость поделилась фотографией, на которой изображен пес, который лапами держался за ногу спасителя. Четвероногого достали из воды и спасли его от смерти.

Таким образом, Шеннен Доэрти показала последствия подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, что привело к настоящей катастрофе и затоплению населенных пунктов в Херсонской области.

Пес, которого спасли в Херсонской области / © instagram.com/theshando
Пес, которого спасли в Херсонской области / Фото: instagram.com/theshando

В частности, американская актриса поделилась постом благотворительной организации, которая занимается спасением животных. Таким образом, знаменитость призвала не оставаться равнодушными и помогать украинцам преодолеть последствия враждебных действий российских оккупантов.

Напомним, недавно Шеннен Доэрти поделилась печальными новостями. Знаменитость рассказала, что в ее головном мозге образовались метастазы. Американская актриса бореться с четвертой стадией рака.

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Дата публикации
Просмотры
1091
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