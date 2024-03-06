Шеннен Доэрти шокировала, как подралась с Дженни Гарт во время съемок "Беверли-Хиллз, 90210"

Американская актриса Шеннен Доэрти вспомнила, как во время съемок сериала "Беверли-Хиллз, 90210" подралась со своей коллегой Дженни Гарт.

Как призналась знаменитость, на съемочной площадке царила не слишком комфортная атмосфера. Если же мужской актерский состав прекрасно ладил между собой, то женский – нет. Однажды между Шеннен и Дженни даже произошел конфликт, который перерос в драку, пишет People.

Актеры сериала "Беверли-Хиллз, 90210" / Фото: скриншот с видео

Как вспомнила Доэрти, у Гарта была странная привычка "спускать штаны" с членов команды, которую некоторые вообще не оценивали. Шеннен решила же сыграть с коллегой злую шутку и объявила о дне "поднятых юбок". По словам актрисы, она подошла к Гарт и задрала ей одежду.

Доэрти была убеждена, что актриса не слишком обидится, ведь под юбкой она носила штаны, так что однозначно не осталась бы в самом нижнем белье. Но Шеннен ошиблась. Гарт не на шутку разозлилась. Между актрисами началась сильная потасовка, что другим членам съемочной команды пришлось их разнимать.

Шеннен Доэрти и Дженни Гарт / Фото: Getty Images

Напомним, Шеннен Доэрти сейчас борется с тяжелой болезнью – раком. Артистка надеется на лучшее, пробует разное лечение и верит, что в скором времени изобретут лекарства, которые ей помогут. Впрочем, недавно она призналась, что составила завещание, и раскрыла его подробности.

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