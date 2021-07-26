Шепелев впервые показал подросшего сына-копию покойной Жанны Фриске

Звездный отец поделился семейными кадрами.

Ведущий и муж покойной певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев впервые показал их подросшего сына Платона.

Сейчас мальчику уже восемь лет, но звездный отец долгое время его не показывал обществу, поскольку, по его словам, имел на то веские причины.

instagram.com/dmitryshepelev

"8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - мое желание защитить его от пристального внимания в то время когда все что ему было нужно это любовь, забота и спокойствие. Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним. Платон - привет", — прокомментировал Шепелев.

instagram.com/dmitryshepelev

Поклонники отметили, что мальчик растет настоящим красавцем и очень похож на свою маму:

Привет, Платон. Ты взял всю красоту своих родителей. будь счастлив

Копия — мама!

Какой хорошенький, на маму похож!

Привет Платон! Глаза мамины. Счастья вам!

instagram.com/dmitryshepelev

Напомним, что Дмитрий Шепелев находился в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 по 2015 год. 7 апреля 2013 Фриске родила Шепелеву сына. 15 июня 2015 певица умерла после продолжительной борьбы с раком.

В ноябре 2019-го Шепелев впервые после смерти Фриске рассказал о новых отношениях. Он начал встречаться с дизайнером Екатериной Тулуповой. Впоследствии ведущий сообщил, что сделал предложение любимой. В марте этого года Шепелев и Тулупова стали родителями. У них родился сын, которого назвали Тихоном.

Сейчас пара также воспитывает двоих детей — сына Шепелева от Жанны Фриске, 8-летнего Платона и дочь Ладу от предыдущих отношений Екатерины.

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