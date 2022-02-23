Шер, Cardi B, Макаревич: кто из мировых звезд поддерживает Украину и критикует Путина

Иностранные артисты поддерживают нашу страну на фоне российской агрессии.

За событиями, которые развиваются между Украиной и Россией, сейчас следит весь мир.

Помимо известных политиков, свое мнение смело выражают и звезды. Они оставляют посты на своих страницах в Сети и комментируют российскую агрессию. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, кто из иностранных знаменитостей поддерживает Украину.

Кэтрин Винник

Кэтрин Винник / Associated Press

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник уже обнародовала не одну публикацию в поддержку нашей страны на фоне новостей о возможном полномасштабном вторжении России. Еще в конце января она поделилась фото на фоне монумента Родины-матери и назвала Украину своей Родиной. И вот снова звезда сериала "Викинги" показала снимок, где предстала в вышиванке, и написала: "Поддерживаю Украину".

Кэтрин Винник / instagram.com/katherynwinnick

Cardi B

instagram.com/iamcardib

Не осталась в стороне и известная американская реперша Cardi B. В Twitter она ответила на вопросы фанов, что думает по поводу событий в Украине. Артистка разместила ролик, где отметила, что угроза вторжения России в Украину оказывает непосредственное влияние на весь мир. Также звезда подчеркнула, что она находится на стороне обычных людей.

"Я на самом деле не на стороне НАТО, не на стороне России, я на стороне граждан, потому что в конце концов мир сейчас переживает кризис. Это влияет не только на Америку, но на весь мир... Я хотела бы, чтобы все мировые лидеры прямо сейчас пришли к логическому выводу", — сказала певица.

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич / instagram.com/andrey_makarevich_official

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич продолжает критиковать действия президента Путина в Донбассе. В частности, после того, как Россия признала самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" артист заявил, что усомнился в мудрости главы РФ. Также звезда упрекнул россиян, что стоит думать своей головой.

"Ну что, началось? Мои поздравления. В наших людях генетически сидит подсознательная уверенность, что самый главный - самый мудрый. "Вот царь придёт - царь рассудит." История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, да кто ж ее помнит? — написал Макаревич.

Также он упрекнул Путина, отметив, что "в последнее время президент красиво распределяет миллиарды" страны.

"Наш президент в последние дни красиво распределяет миллиарды – на учебу, на беженцев... Он не забыл, что это наши деньги?" – написал артист.

Шер

Шер / instagram.com/cher

Американская певица Шер, после объявления президентом Джо Байденом первых санкций против РФ, написала в своем Twitter, почему Украина важна для Америки. Так, 45-летняя знаменитость заявила, что Путин хочет вернуть СССР, сделать Европу слабой и поставить США на колени.

"Почему Украина важна для США? Путинский деспот уничтожает героев. Если представится шанс, Путин поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Это оставит Европу маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят поставить нас на колени. И видят прекрасную возможность. Они распространяют ненависть, распределение, слабость", – заявила исполнительница.

Why Ukraine's Important 2.Putin's despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Severní Countries,Till He Resurrects USSR.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring2 Its Knees .They C Hate,Division,Weakness. — Cher (@cher) 23 февраля 2022

Роберт Уайд

Роберт Вайд / twitter.com/BobWeide

Американский режиссер Роберт Уайд разместил фото из Киева, которые сделал еще 9 лет назад, и подписал их хештегом #StandWithUkraine.

Последние дни mistake me for being brave, что фото было сделано в Киеве 9 лет назад. Здесь есть некоторые другие. pic.twitter.com/BjTHQo9Zy6 – Robert B. Weide (@BobWeide) 22 февраля 2022

Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова / instagram.com/liya.akhedzhakova

Российская актриса Лия Ахеджакова также отрицательно отреагировала на то, что Путин признал независимыми "ДНР" и "ЛНР". Как заявила звезда, это оглашение войны всему миру.

"Вот этот новый "учебник истории", который мы услышали, - это приложение к этим Пушилиным, Моторолам и всему этому ужасу. Я думаю, что случилось что-то непоправимое, это действительно пахнет объявлением войны всему миру. Это что-то невероятное, невероятное по несостоятельности и подлости. Мне кажется, что последствия будут очень тяжелыми. Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей – вот это страшно", – заявила Ахеджакова BBC.

Заметим, ранее Ахеджакова от имени России взяла на себя ответственность за сбитый над Донецкой областью малайзийский боинг: "Сбили мы. Я виноват, потому что россиянин...". Тогда же актриса высказалась откровенно против ввода российских войск на территорию Украины и оккупации Крыма. И, конечно, поддержала коллегу по цеху — украинского режиссера Олега Сенцова, когда его посадили в российской тюрьме: "Это дело серьезное. Это наши отношения с Украиной. Какие зашли уже в такую задницу, что уже никто оттуда не выйдет никогда".

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО русские войска.

Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".

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