Шер порадовала украинцев "повешенным" Путиным на новогодней елке

Певица в очередной раз продемонстрировала свою поддержку Украине.
Легендарная исполнительница Шер порадовала украинцев забавным украшением на новогодней елке с "повешенным" Путиным.
Певица в Новый год поздравила своих поклонников с праздниками и пожелала всем мира и добра. Впрочем, по мнению Шер не все заслуживают этого.
Так, звезда решила еще раз поддержать Украину в полномасштабной войне с РФ и добавила красноречивое фото. На изображении на елке висела игрушка в виде Путина с веревкой на шее и двумя флажками в руках – СССР и России.
OK,WE CAN MAKE EXCEPTIONS…WELL WE CAN MAKE A NUMBER OF THEM pic.twitter.com/dm9qNTw7iF— Cher (@cher) 1 января 2023
"Окей, мы можем сделать исключение для некоторых. Мы можем сделать множество исключений", — написала Шер.
В комментариях под изображением украинцы поблагодарили Шер за ее поддержку, а также оценили чувство юмора певицы.
- Спасибо, королева, за твою музыку и твою поддержку!
- Люблю тебя! У тебя удивительное чувство юмора!
- Спасибо! Сегодня ночью каждый украинец желал этого!
Напомним, что с началом полномасштабной войны в Украине певица выразила свою поддержку украинцам и выступила против российского вторжения на наши территории.
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