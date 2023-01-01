Шер порадовала украинцев "повешенным" Путиным на новогодней елке

Певица в очередной раз продемонстрировала свою поддержку Украине.

Легендарная исполнительница Шер порадовала украинцев забавным украшением на новогодней елке с "повешенным" Путиным.

Певица в Новый год поздравила своих поклонников с праздниками и пожелала всем мира и добра. Впрочем, по мнению Шер не все заслуживают этого.

Так, звезда решила еще раз поддержать Украину в полномасштабной войне с РФ и добавила красноречивое фото. На изображении на елке висела игрушка в виде Путина с веревкой на шее и двумя флажками в руках – СССР и России.

OK,WE CAN MAKE EXCEPTIONS…WELL WE CAN MAKE A NUMBER OF THEM pic.twitter.com/dm9qNTw7iF — Cher (@cher) 1 января 2023

"Окей, мы можем сделать исключение для некоторых. Мы можем сделать множество исключений", — написала Шер.

В комментариях под изображением украинцы поблагодарили Шер за ее поддержку, а также оценили чувство юмора певицы.

Спасибо, королева, за твою музыку и твою поддержку!

Люблю тебя! У тебя удивительное чувство юмора!

Спасибо! Сегодня ночью каждый украинец желал этого!

Напомним, что с началом полномасштабной войны в Украине певица выразила свою поддержку украинцам и выступила против российского вторжения на наши территории.

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