Шер появилась на публичном мероприятии с младшим на 40 лет возлюбленным

Шер / © Associated Press

79-летняя американская певица Шер недавно вышла в свет вместе с молодым на 40 лет бойфрендом Александром Эдвардсом во время вечеринки Swarovski в Лос-Анджелесе.

Пара позировала на "красной дорожке" в стилистически сочетающихся черных образах. Певица выбрала полупрозрачный сетчатый боди под укороченным меховым пальто, дополнив его широкими брюками с каскадом цепей на бедре. Ее фирменные темные локоны завершили эффектный образ.

Александр Эдвардс выглядел элегантно в блейзере. Короткие вьющиеся волосы придали ему стильный вид. Исполнительница дополнила свой образ чокером и украшением с камнями. На кадрах пара держалась рядом и обнималась

Шер со своим возлюбленным / © Getty Images

Отметим, Шер и Эдвардс познакомились на Парижской неделе моды в сентябре 2022 года, временно расстались в мае 2023-го, но впоследствии возобновили отношения. Хотя критики обратили внимание на значительную разницу в возрасте, инсайдеры отмечают, что 79-летнюю Шер это совсем не беспокоит, а сама певица продолжает наслаждаться романтикой и жизнью в центре внимания.

Напомним, недавно певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек удивили фанатов. Несмотря на официальный развод, звезды вместе появились на "красной дорожке", подлив масла в слухи о возможном воссоединении.