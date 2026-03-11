Шер женила 57-летнего сына, который сменил пол, и спровоцировала слухи о своей помолвке

Шер и ее трансгендерный сын Чез Боно / © Associated Press

Сын легендарной певицы Шер — актер и музыкант Чез Боно — официально женился на своей возлюбленной Шаре Блю Метес.

Свадебная церемония состоялась 9 марта в Лос-Анджелесе. Известно, что 57-летний Чез Боно до трансперехода был известен как Честити Боно. Процесс смены пола на мужской он начал в конце 2000-х годов — тогда принимал гормональную терапию и прошел ряд хирургических процедур.

Его избранница Шара Блю Метес в детстве снималась в кино, однако впоследствии оставила актерскую карьеру. Сейчас она работает с людьми, которые борются с зависимостями. Пара находится в отношениях еще с 2017 года, однако официально узаконить их решила только сейчас.

Шер, ее трансгендерный сын Чез Боно и его жена Шара Блю Метес / © Associated Press

На празднике присутствовала и 79-летняя звездная мама жениха. Поэтому внимание папарацци привлекла не только сама церемония, но и образ артистки и украшение на ее руке. Соответствующие фотографии опубликовало издание Page Six, которые можно посмотреть по ссылке.

Шер появилась на свадьбе в неформальном образе — черном спортивном костюме с принтом звезд на рукавах и кроссовках. На церемонию она пришла вместе со своим бойфрендом, музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, который моложе певицы почти на 40 лет.

Особое внимание привлекло массивное кольцо на безымянном пальце артистки. Из-за этого в Сети снова заговорили о возможной помолвке пары. Однако ранее звезда уверяла, что пока не планирует свадьбу. Ранее певица также комментировала значительную разницу в возрасте с возлюбленным.