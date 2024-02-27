Шэрон Стоун показала редкое фото своего 23-летнего сына с обнаженным торсом

Голливудская актриса Шэрон Стоун порадовала поклонников редкой фотографией своего 23-летнего сына Роана Джозефа Бронштейна.

Так, на своей странице в Instagram звездная мама опубликовала фото своего взрослого сына. В кадре Роан позирует с полностью обнаженным торсом. К слову, парень украсил свое тело татуировками. В частности, на груди у сына Стоуна размещены изображения креста и сердца с часами. На руке с браслетом также виднеется фрагмент тату.

Сын Шэрон Стоун / Фото: instagram.com/sharonstone

Кроме того, под фото 65-летняя актриса оставила достаточно загадочную подпись и выразила свое восхищение сыном, не указав никаких подробностей.

"Горжусь тобой, Роан Джозеф Стоун. Так держать", - заинтриговала Шэрон.

В свою очередь, поклонники поинтересовались в комментариях под постом знаменитости, о чем идет речь. Впрочем, Стоун так и не прокомментировала свои слова.

Может быть, татуировки получили похвалу?

Позволь спросить, чем именно ты гордишься?

Загадочные подписи раздражают

Молодец! А что сделал твой сын?

Напомним, недавно Шэрон Стоун делилась фотографией со своей 91-летней мамой Дороти. Семья организовала совместный обед.

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