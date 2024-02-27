Шэрон Стоун показала редкое фото своего 23-летнего сына с обнаженным торсом

Роан Джозеф Бронштейн показал свои татуировки.
Голливудская актриса Шэрон Стоун порадовала поклонников редкой фотографией своего 23-летнего сына Роана Джозефа Бронштейна.
Так, на своей странице в Instagram звездная мама опубликовала фото своего взрослого сына. В кадре Роан позирует с полностью обнаженным торсом. К слову, парень украсил свое тело татуировками. В частности, на груди у сына Стоуна размещены изображения креста и сердца с часами. На руке с браслетом также виднеется фрагмент тату.
Кроме того, под фото 65-летняя актриса оставила достаточно загадочную подпись и выразила свое восхищение сыном, не указав никаких подробностей.
"Горжусь тобой, Роан Джозеф Стоун. Так держать", - заинтриговала Шэрон.
В свою очередь, поклонники поинтересовались в комментариях под постом знаменитости, о чем идет речь. Впрочем, Стоун так и не прокомментировала свои слова.
- Может быть, татуировки получили похвалу?
- Позволь спросить, чем именно ты гордишься?
- Загадочные подписи раздражают
- Молодец! А что сделал твой сын?
Напомним, недавно Шэрон Стоун делилась фотографией со своей 91-летней мамой Дороти. Семья организовала совместный обед.
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