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Шэрон Стоун показала редкое фото своего 23-летнего сына с обнаженным торсом

Шэрон Стоун показала редкое фото своего 23-летнего сына с обнаженным торсом

Шэрон Стоун / Фото: Associated Press

Роан Джозеф Бронштейн показал свои татуировки.

Голливудская актриса Шэрон Стоун порадовала поклонников редкой фотографией своего 23-летнего сына Роана Джозефа Бронштейна.

Так, на своей странице в Instagram звездная мама опубликовала фото своего взрослого сына. В кадре Роан позирует с полностью обнаженным торсом. К слову, парень украсил свое тело татуировками. В частности, на груди у сына Стоуна размещены изображения креста и сердца с часами. На руке с браслетом также виднеется фрагмент тату.

Сын Шэрон Стоун / © instagram.com/sharonstone
Сын Шэрон Стоун / Фото: instagram.com/sharonstone

Кроме того, под фото 65-летняя актриса оставила достаточно загадочную подпись и выразила свое восхищение сыном, не указав никаких подробностей.

"Горжусь тобой, Роан Джозеф Стоун. Так держать", - заинтриговала Шэрон.

В свою очередь, поклонники поинтересовались в комментариях под постом знаменитости, о чем идет речь. Впрочем, Стоун так и не прокомментировала свои слова.

  • Может быть, татуировки получили похвалу?
  • Позволь спросить, чем именно ты гордишься?
  • Загадочные подписи раздражают
  • Молодец! А что сделал твой сын?

Напомним, недавно Шэрон Стоун делилась фотографией со своей 91-летней мамой Дороти. Семья организовала совместный обед.

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