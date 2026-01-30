Шэрон Стоун после инсульта открыла в себе сверхъестественные способности и шокировала признанием

Шэрон Стоун / © Associated Press

Реклама

Голливудская актриса Шэрон Стоун сделала неожиданное признание об изменениях, которые произошли с ней после тяжелого инсульта, пережитого 25 лет назад.

По словам 67-летней звезды, тот опыт не только едва не стоил ей жизни, но и открыл новый способ восприятия реальности и коммуникации с потусторонним миром. В интервью Extra актриса призналась, что якобы со временем начала чувствовать контакт с духами умерших — как близких родственников, так и незнакомых душ.

Особенно остро эта необычная связь, по словам Стоун, проявляется во время ее работы над живописью. Именно так появилась серия картин Rogues Gallery, в которой она изобразила портреты людей из разных исторических эпох.

Реклама

«Думаю, этот канал на самом деле открылся после того, как я потеряла многих родных — и эти потери произошли поразительно быстро в течение примерно последних трех с половиной лет. Когда я рисую, я будто слышу их голоса. Это не просто творчество — это глубокий, почти мистический диалог», — поделилась актриса.

Шэрон Стоун / © Associated Press

Одной из самых эмоциональных работ для Стоун стала картина Him. Она посвящена человеку, который, по ощущениям звезды, трагически погиб в результате утопления на рабовладельческом судне. Актриса призналась, что работа над полотном была психологически тяжелой, ведь она будто проживала чужую смерть вместе с этим образом.

«В конце концов, когда он начал со мной говорить, это было настолько травматично: он рассказывал, что утонул на корабле, где был закован в кандалы в трюме… Когда я писала его портрет и проживала эту травму, то имела ощущение того, как он был прикован и тонул, не имея возможности освободиться. Создавать эту картину было очень болезненно», — потрясла актриса.

Шэрон Стоун отмечает, что не воспринимает новые ощущения как бремя. Наоборот считает их даром, который помог ей лучше понять себя, собственное предназначение и новый этап в жизни после десятилетий в киноиндустрии.

Реклама

Напомним, недавно сын Шэрон Стоун обручился с украинкой Анной. Пара показала свои чувства на нежных фото, а девушка продемонстрировала немалое обручальное кольцо.