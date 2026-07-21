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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
174
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Шэрон Стоун после инсульта сделала рискованный шаг вопреки врачам и шокировала последствиями

Голливудская актриса откровенно рассказала о непростом пути к восстановлению.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Шэрон Стоун

Шэрон Стоун / © Associated Press

Голливудская актриса Шэрон Стоун ошеломила признанием о борьбе за жизнь после перенесенного инсульта.

Звезда, пережившая кровоизлияние в мозг в 2001 году, призналась, что многие годы принимала назначенные врачами препараты. Впрочем, в сентябре прошлого года она решила отказаться от одного из них, несмотря на категоричные оговорки медиков. Об этом актриса рассказала в интервью Variety.

По словам Стоун, врачи были убеждены, что она не сможет прекратить лечение, однако знаменитость решила рискнуть ради возвращения к полноценной жизни. В то же время этот шаг оказался очень тяжелым.

«Они сказали: „Ты не можешь прекратить. Ты никогда не сможешь прекратить“. Я такая: „Я прекращаю“. Это было очень тяжело. Меня тошнило, как собаку, четыре с половиной месяца. Я просто думала: „Я хочу вернуть свою жизнь“, — вспомнила актриса.

Шэрон Стоун / © Associated Press

Шэрон Стоун / © Associated Press

После этого Стоун решила кардинально изменить образ жизни и отказалась еще и от употребления каннабиса. По ее словам, первый месяц после этого также сопровождался плохим самочувствием. Актриса пояснила, что на такое решение ее подтолкнули рекомендации врача-невролога, предупредившего о возможных серьезных последствиях для здоровья.

Несмотря на сложный период, Шэрон Стоун постепенно вернулась к активной жизни. В последние годы она много времени посвящает живописи — ее работы экспонируют и продают в галереях разных стран. Кроме того, этим летом знаменитость впервые за 33 года снова вышла на подиум. В то же время звезда продолжает актерскую карьеру.

Напомним, недавно известный танцовщик Александр Гарбарчук умер в результате тяжелой болезни. Певица Руслана, с которой он одержал победу на «Евровидении», сделала болезненное признание.

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Дата публикации
Количество просмотров
174
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