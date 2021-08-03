Шэрон Стоун пожаловалась на угрозы увольнения из-за ее агитации за вакцинацию от COVID-19

Актриса не собирается выходить на работу, пока все члены команды не сделают прививки.
Голливудская актриса Шэрон Стоун, которая одна из первых звезд сделала прививку от COVID-19, пожаловалась на угрозы увольнения из-за ее агитации за вакцинацию на съемочной площадке.
Как пишет Fox News, 63-летняя звезда "Основного инстинкта" заявила, что ее карьера под угрозой. Так, знаменитость требует вакцинироваться всю съемочную группу нового проекта, в котором актриса участвует, или не продолжит работать.
"Собираюсь ли я идти на работу до того, как все участники проекта будут вакцинированы? Нет! При этом, я могу потерять работу, мне угрожают. И меня могут уволить, если все не будут вакцинированы на площадке", — пожаловалась Стоун.
В сообщении также говорится, что сейчас Шэрон баллотируется в национальный совет директоров Гильдии киноактеров США и делает медицинское страхование одним из приоритетных направлений своей кампании.
Напомним, не так давно Шэрон Стоун прокомментировала слухи о романе с 25-летним рэпером. Актрисе приписывали отношения с RMR.