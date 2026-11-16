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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Шэрон Стоун публично обратилась к будущей невестке из Украины: что стало поводом

Сын Шэрон Стоун показался в объятиях невесты-украинки — звездные молодожены после помолвки не скрывают своих чувств.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Шэрон Стоун и ее сын Роан Джозеф Бронштайн с Анной Евтушенко

Шэрон Стоун и ее сын Роан Джозеф Бронштайн с Анной Евтушенко

Старший сын голливудской актрисы Шэрон Стоун — Роан Джозеф Бронштайн — и его невеста-украинка Анна Евтушенко празднуют годовщину отношений.

Так, Анна опубликовала в Instagram серию черно-белых фотографий с возлюбленным. На кадрах пара нежно обнимается и позирует перед камерой в стильных образах. Украинка также посвятила Роану теплые слова, признавшись ему в любви.

«Счастливой нам годовщины, люблю тебя, Роан», — обратилась к жениху Анна.

Сын Шэрон Стоун Роан и Анна Евтушенко

Сын Шэрон Стоун Роан и Анна Евтушенко

Сын Шэрон Стоун Роан и Анна Евтушенко

Сын Шэрон Стоун Роан и Анна Евтушенко

Роан не оставил поздравления без ответа и тоже поделился чувствами. Он назвал эту дату своим самым любимым днем года: «Люблю тебя, детка! Это мой любимый день года».

К поздравлениям присоединилась и Шэрон Стоун. Голливудская звезда прокомментировала пост будущей невестки и дала понять, что радуется за пару и с нетерпением ждет их свадьбы.

«Я безгранично счастлива за вас обоих! С любовью, мама, которая скоро станет свекровью», — написала актриса.

А в ответ от Анны актриса получила щемящее признание: «Мы вас любим! Я и мечтать не могла о такой лучшей будущей свекрови».

Пост Анны Евтушенко — комментарии Роана и его мамы Шэрон Стоун

Пост Анны Евтушенко — комментарии Роана и его мамы Шэрон Стоун

Что известно о романе сына Шэрон Стоун с украинкой

Избранницей Роана Джозефа Бронштайна стала 22-летняя украинка Анна Евтушенко. Она работает в сфере маркетинга и моделинга. Со своих соцсетей девушка не скрывает связи с Украиной: еще весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, она публично выразила поддержку Родине и веру в ее победу. Также иногда она публикует посты на украинском.

После начала великой войны Анна осталась за границей. Сейчас она часто путешествует вместе с Роаном. Жених также регулярно устраивает возлюбленной романтические сюрпризы.

О помолвке пара сообщила незадолго до начала 2026 года. В то же время, подробности знакомства и точную дату начала романа возлюбленные не раскрывали. Первые комментарии Роана с романтическими намеками под публикациями Анны появились осенью 2025 года.

Но с нынешнего праздничного поста, вероятно, их отношения начались примерно в середине ноября, однако точной информации о годе знакомства нет.

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