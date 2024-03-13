Шэрон Стоун шокировала, как ее заставили заняться сексом с коллегой в известном фильме

Голливудская актриса Шэрон Стоун ошеломила очередным признанием из своей автобиографии.

Так, звезда впервые рассекретила имя продюсера, который заставил ее заняться сексом с коллегой во время съемок триллера "Треска" (1993 год).

66-летняя актриса ранее уже говорила об этой ситуации в своих мемуарах 2021 в году, но тогда не раскрыла имен. В этот раз она поделилась, что продюсером был Роберт Эванс, а актером был брат Алека Болдуина Уильям (Билли) Болдуин.

"Треска" был следующим фильмом Шэрон после ее огромного успеха в картине "Основной инстинкт":

"Они ожидали, что это будет еще один гигантский хит, и они одобрили меня на кастинге, но потом, когда начались съемки, они пытались обвинить меня в своих ошибках, и они допустили ужасные ошибки в том, каких режиссеров и актеров нанимали. И тогда Эванс позвал меня в свой офис, у него были очень низкие диваны семидесятых, восьмидесятых годов, так что я фактически сидела на полу, хотя мне следовало быть на съемочной площадке, и он бегал по своему офису в темных очках, объясняя мне, что он спал с Авой Гарднер, а мне следует переспать с Уильямом Болдуином, потому что, если я пересплю с Болдуином, его производительность улучшится»", – рассказала Шэрон Стоун, пишет DailyMail.

Шэрон Стоун и Билли Болдуин в фильме "Треска", 1993 год

Шэрон Стоун в фильме "Треска", 1993 год

По словам актрисы, продюсер убеждал ее в том, что если они с Болдуином займутся любовью, то это улучшит химию между ними на экране:

"Он сказал, что нам нужно, чтобы он стал лучше проявляться в фильме, ведь именно в нем заключалась проблема. И если бы я могла переспать с Болдуином, тогда на экране у нас была бы химия, и если бы я просто занялась с ним сексом, это спасло бы фильм, и что настоящая проблема с фильмом была во мне, потому что я была настолько встревоженной, и что я вообще веду себя не как настоящая актриса, которая могла бы просто тр*хнуть его и вернуть все в нужное русло", — продолжила рассказ Стоун.

Шэрон Стоун и Билли Болдуин в фильме "Треска", 1993 год

Шэрон Стоун и Билли Болдуин в фильме "Треска", 1993 год

Шэрон Стоун и Билли Болдуин в фильме "Треска", 1993 год

Вместе с тем, актриса отметила, что когда работала с Майклом Дугласом в картине "Основной инстинкт", ее никто не заставлял заняться с ним сексом на съемочной площадке, чтобы улучшить его работу.

"Мне не надо было тр*хаться с Майклом Дугласом. Майкл мог прийти на работу и знать, как достигнуть цели, сыграть эту роль, отрепетировать и появиться на экране. А теперь я вдруг оказалась в бизнесе под названием "тр*хать людей ", – добавила Стоун.

Напомним, что 66-летняя Шэрон Стоун выглядит потрясающе. Так, не так давно звезда поделилась с фанами фото, где предстала в откровенном бикини и похвасталась упругими ягодицами и пышным бюстом.

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