Шэрон Стоун шокировала, как ее заставили заняться сексом с коллегой в известном фильме

Актриса раскрыла также имя продюсера ленты, заставлявшего ее это сделать.
Голливудская актриса Шэрон Стоун ошеломила очередным признанием из своей автобиографии.
Так, звезда впервые рассекретила имя продюсера, который заставил ее заняться сексом с коллегой во время съемок триллера "Треска" (1993 год).
66-летняя актриса ранее уже говорила об этой ситуации в своих мемуарах 2021 в году, но тогда не раскрыла имен. В этот раз она поделилась, что продюсером был Роберт Эванс, а актером был брат Алека Болдуина Уильям (Билли) Болдуин.
"Треска" был следующим фильмом Шэрон после ее огромного успеха в картине "Основной инстинкт":
"Они ожидали, что это будет еще один гигантский хит, и они одобрили меня на кастинге, но потом, когда начались съемки, они пытались обвинить меня в своих ошибках, и они допустили ужасные ошибки в том, каких режиссеров и актеров нанимали. И тогда Эванс позвал меня в свой офис, у него были очень низкие диваны семидесятых, восьмидесятых годов, так что я фактически сидела на полу, хотя мне следовало быть на съемочной площадке, и он бегал по своему офису в темных очках, объясняя мне, что он спал с Авой Гарднер, а мне следует переспать с Уильямом Болдуином, потому что, если я пересплю с Болдуином, его производительность улучшится»", – рассказала Шэрон Стоун, пишет DailyMail.
По словам актрисы, продюсер убеждал ее в том, что если они с Болдуином займутся любовью, то это улучшит химию между ними на экране:
"Он сказал, что нам нужно, чтобы он стал лучше проявляться в фильме, ведь именно в нем заключалась проблема. И если бы я могла переспать с Болдуином, тогда на экране у нас была бы химия, и если бы я просто занялась с ним сексом, это спасло бы фильм, и что настоящая проблема с фильмом была во мне, потому что я была настолько встревоженной, и что я вообще веду себя не как настоящая актриса, которая могла бы просто тр*хнуть его и вернуть все в нужное русло", — продолжила рассказ Стоун.
Вместе с тем, актриса отметила, что когда работала с Майклом Дугласом в картине "Основной инстинкт", ее никто не заставлял заняться с ним сексом на съемочной площадке, чтобы улучшить его работу.
"Мне не надо было тр*хаться с Майклом Дугласом. Майкл мог прийти на работу и знать, как достигнуть цели, сыграть эту роль, отрепетировать и появиться на экране. А теперь я вдруг оказалась в бизнесе под названием "тр*хать людей ", – добавила Стоун.
Напомним, что 66-летняя Шэрон Стоун выглядит потрясающе. Так, не так давно звезда поделилась с фанами фото, где предстала в откровенном бикини и похвасталась упругими ягодицами и пышным бюстом.
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