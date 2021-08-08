Шэрон Стоун в серебристом купальнике показала, как выглядела в молодости

Шэрон Стоун в серебристом купальнике показала, как выглядела в молодости

Актриса опубликовала архивную фотографию.

Голливудская актриса Шэрон Стоун прибегла к воспоминаниям и пересмотрела свои откровенные архивные фото.

В фотоблоге 63-летняя звезда "Основного инстинкта" обнародовала снимок с отдыха на Таити. На нем знаменитость позирует в океане среди цветов франжипани в серебристом бикини. Шэрон демонстрирует стройную талию и упругий бюст.

"Как я люблю Таити", — призналась Стоун.

Со своей стороны, фолловеры засыпали красавицу приятными сообщениями. Так, фаны писали, что актриса роскошно выглядела как тогда, так и сейчас.

Ты до сих пор захватываешь дух!

Неизменная красота

Слишком красивая

Королева

Напомним, ранее 63-летняя Шэрон Стоун в бикини восхитила подтянутым телом. Актриса поделилась снимком с отдыха.

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