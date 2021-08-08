Шэрон Стоун в серебристом купальнике показала, как выглядела в молодости

Актриса опубликовала архивную фотографию.
Голливудская актриса Шэрон Стоун прибегла к воспоминаниям и пересмотрела свои откровенные архивные фото.
В фотоблоге 63-летняя звезда "Основного инстинкта" обнародовала снимок с отдыха на Таити. На нем знаменитость позирует в океане среди цветов франжипани в серебристом бикини. Шэрон демонстрирует стройную талию и упругий бюст.
"Как я люблю Таити", — призналась Стоун.
Со своей стороны, фолловеры засыпали красавицу приятными сообщениями. Так, фаны писали, что актриса роскошно выглядела как тогда, так и сейчас.
- Ты до сих пор захватываешь дух!
- Неизменная красота
- Слишком красивая
- Королева
Напомним, ранее 63-летняя Шэрон Стоун в бикини восхитила подтянутым телом. Актриса поделилась снимком с отдыха.