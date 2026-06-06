Шэрон Стоун впервые назвала причину краха второго брака и ошарашила поступком экс-супруга

Шэрон Стоун / © Associated Press

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Голливудская звезда Шэрон Стоун впервые откровенно рассказала об обстоятельствах, которые привели к распаду ее второго брака.

По словам знаменитости, решающим испытанием для нее и бывшего мужа журналиста Фила Бронштейна стало ее здоровье. В подкасте Дэвида Баньо Стоун вспомнила, как в начале 2000-х врачи обнаружили у нее большие новообразования в груди. Медики настаивали на операции по удалению обеих молочных желез из-за риска онкологии. Несмотря на сложность решения, актриса согласилась на вмешательство, чтобы избежать возможного развития болезни.

Однако еще больше ее травмировала реакция тогдашнего мужа. По словам Стоун, он воспринял необходимость операции резко и без сочувствия, что стало для нее эмоциональным шоком.

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Шэрон Стоун / © Associated Press

«Мой муж сказал: „Это смешно“, встал и вышел из комнаты. Он был в ярости из-за того, что мне придется удалить грудь. Его беспокоила именно эта мысль, а не то, что потенциальный рак может стоить мне жизни», — поделилась актриса.

После этой сцены, как признается звезда, она окончательно почувствовала эмоциональную дистанцию в браке. Она поняла, что в момент наибольшей уязвимости осталась без поддержки. К счастью, операция прошла успешно, а медицинские результаты оказались обнадеживающими — опухоли не были злокачественными. Впрочем, это все равно стало причиной кардинальных изменений в браке.

Хотя актриса не назвала его имени, известно, что в тот период она была замужем за Филом Бронштейном. Супруги прожили в браке около пяти лет и развелись в начале 2004-го. Вместе они усыновили парня Роана. Кстати, недавно он отпраздновал 26-летие и показал сюрприз от невесты-украинки.

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