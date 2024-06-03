Шэрон Стоун впервые за длительное время показала приемного сына и нежно поздравила его с 24-летием

Знаменитость порадовала как и архивными кадрами юноши, так и свежими.

Голливудская актриса Шэрон Стоун сообщила о важном празднике в ее семье. Приемный сын знаменитости праздновал день рождения.

Роэну исполнилось 24 года. Поэтому по случаю важной даты артистка посвятила сыну пост в Instagram. Актриса нежно поздравила Роэна с днем рождения, а также показала его редкие фото.

Сын Шэрон Стоун / Фото: instagram.com/sharonstone

В частности, Шэрон Стоун поделилась снимками, на которых Роэн был изображен совсем маленьким, также он позировал с братьями.

Сыновья Шэрон Стоун / Фото: instagram.com/sharonstone

Кроме того, можно заметить и свежие фото юноши. В частности, Стоун продемонстрировала, как ее сын с годами менялся и взрослел.

Сын Шэрон Стоун / Фото: instagram.com/sharonstone

"С днем рождения, Рэн! Люблю, мама", — подписала кадры актриса.

Сын Шэрон Стоун / Фото: instagram.com/sharonstone

Отметим, у Шэрон Стоун нет своих биологических детей, артистка воспитывает трех приемных сыновей. В 2000 году актриса стала мамой для Роэна, в 2005 году она усыновила Лэрда, а в 2006 году – Куинна.

Напомним, недавно в семье грузинского бизнесмена Иракли Макацария тоже был праздник. Сыну знаменитости исполнился годик. Бизнесмен показал, как они отмечали первый день рождения Георгия.

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