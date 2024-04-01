Шэрон Стоун впервые за длительное время показала своего приемного 18-летнего сына

Голливудская актриса Шэрон Стоун восхитила совместным селфи со своим приемным сыном Лердом Вонном.

Так, 66-летняя звезда в своем фотоблоге впервые за длительное время порадовала поклонников фото с Лердом, который предстает в черной шапке и футболке. В это время звездная мама счастливо улыбается и позирует почти без макияжа.

Шэрон Стоун с названным сыном Лердом / Фото: instagram.com/sharonstone

"В поиске колледжа", – подписала знаменитость фото.

В комментариях поклонники актрисы написали множество теплых слов, адресованных семье Стоун и пожелали удачи в выборе учебного заведения:

Великолепное фото. Эти дети точно в самом лучшем месте

Искренне радуюсь. Действительно, это фото дает понять все без слов

Вы так вдохновлены, успехов вам! Это непременно станет отличным этапом жизни

Отметим, актриса усыновила всех своих троих детей. Так, старшего сына Роэна звезда усыновила в 2000 году, когда была замужем за бизнесменом Филом Бронштейном. Впрочем, после развода экс-муж лишил ее прав попечительства над парнем. В 2005 году Стоун усыновила Лерда Вонна, а еще через год – Квинна Келли.

Напомним, ранее Шэрон Стоун показывала редкие кадры со своим старшим 23-летним сыном Роаном Джозефом Бронштейном, обнажившим свой торс.

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