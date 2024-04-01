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Шэрон Стоун впервые за длительное время показала своего приемного 18-летнего сына

Шэрон Стоун впервые за длительное время показала своего приемного 18-летнего сына

Шэрон Стоун / Фото: Getty Images

Актриса восхитила редким селфи с подросшим сыном.

Голливудская актриса Шэрон Стоун восхитила совместным селфи со своим приемным сыном Лердом Вонном.

Так, 66-летняя звезда в своем фотоблоге впервые за длительное время порадовала поклонников фото с Лердом, который предстает в черной шапке и футболке. В это время звездная мама счастливо улыбается и позирует почти без макияжа.

Шэрон Стоун с названным сыном Лердом / © instagram.com/sharonstone
Шэрон Стоун с названным сыном Лердом / Фото: instagram.com/sharonstone

"В поиске колледжа", – подписала знаменитость фото.

В комментариях поклонники актрисы написали множество теплых слов, адресованных семье Стоун и пожелали удачи в выборе учебного заведения:

  • Великолепное фото. Эти дети точно в самом лучшем месте
  • Искренне радуюсь. Действительно, это фото дает понять все без слов
  • Вы так вдохновлены, успехов вам! Это непременно станет отличным этапом жизни

Отметим, актриса усыновила всех своих троих детей. Так, старшего сына Роэна звезда усыновила в 2000 году, когда была замужем за бизнесменом Филом Бронштейном. Впрочем, после развода экс-муж лишил ее прав попечительства над парнем. В 2005 году Стоун усыновила Лерда Вонна, а еще через год – Квинна Келли.

Напомним, ранее Шэрон Стоун показывала редкие кадры со своим старшим 23-летним сыном Роаном Джозефом Бронштейном, обнажившим свой торс.

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