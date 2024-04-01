Шэрон Стоун впервые за длительное время показала своего приемного 18-летнего сына

Актриса восхитила редким селфи с подросшим сыном.
Голливудская актриса Шэрон Стоун восхитила совместным селфи со своим приемным сыном Лердом Вонном.
Так, 66-летняя звезда в своем фотоблоге впервые за длительное время порадовала поклонников фото с Лердом, который предстает в черной шапке и футболке. В это время звездная мама счастливо улыбается и позирует почти без макияжа.
"В поиске колледжа", – подписала знаменитость фото.
В комментариях поклонники актрисы написали множество теплых слов, адресованных семье Стоун и пожелали удачи в выборе учебного заведения:
- Великолепное фото. Эти дети точно в самом лучшем месте
- Искренне радуюсь. Действительно, это фото дает понять все без слов
- Вы так вдохновлены, успехов вам! Это непременно станет отличным этапом жизни
Отметим, актриса усыновила всех своих троих детей. Так, старшего сына Роэна звезда усыновила в 2000 году, когда была замужем за бизнесменом Филом Бронштейном. Впрочем, после развода экс-муж лишил ее прав попечительства над парнем. В 2005 году Стоун усыновила Лерда Вонна, а еще через год – Квинна Келли.
Напомним, ранее Шэрон Стоун показывала редкие кадры со своим старшим 23-летним сыном Роаном Джозефом Бронштейном, обнажившим свой торс.
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