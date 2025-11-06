Шесть пальцев у Холли Берри, третий сосок у Лили Аллен: 10 известных звезд с аномалиями тела

Холли Берри, Лили Аллен, Мэттью Перри / © Associated Press

Мировые знаменитости часто ассоциируются с «идеалом красоты», но ведь на самом деле никаких стандартов в мире нет.

Казалось, в мире шоу-бизнеса все создает иллюзию идеала, которого трудно достичь. Но стоит только присмотреться внимательнее — и становится понятно, что даже среди самых известных людей мира нет «стандартной красоты». Некоторые знаменитости имеют врожденные недостатки, которые добавляют им шарма и разрушают любые стереотипы. Это еще раз доказывает, что каждый человек по-своему прекрасен.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку звезд с уникальными чертами, которые не стесняются об этом говорить и демонстрируют их.

Мэттью Перри

Звезда культового сериала «Друзья» Мэттью Перри при жизни имел одну едва заметную, но интересную деталь — он потерял кончик среднего пальца на правой руке еще в детстве. Инцидент произошел, когда будущий актер случайно прижал палец дверью.

Несмотря на это, Перри никогда не скрывал травму и не позволял ей повлиять на его карьеру. Более того, сценаристы культового сериала даже обыграли ситуацию в одном из эпизодов, где его персонаж Чендлер теряет палец, но на ноге. Это лишь подчеркнуло чувство самоиронии актера.

Мэттью Перри / © Associated Press

Элизабет Тейлор

Легендарная голливудская дива Элизабет Тейлор покорила мир не только талантом, но и загадочным взглядом, который невозможно было забыть. А все из-за редкой генетической особенности — двойного ряда ресниц, вызванного мутацией, известной как дистихиаз. Она родилась с этой чертой, которая создавала эффект густых, объемных ресниц без помощи косметики. Именно поэтому ее глаза всегда казались чрезвычайно выразительными от природы.

Элизабет Тейлор / © AFP

Энди Гарсия

За образом этого голливудского актера стоит довольно удивительная история. Звезда «Крестного отца-3» родился с частью тела сиамского близнеца, прикрепленной к плечу. Хирурги удалили эту ткань, когда актеру было всего несколько дней. Сам Гарсия признавался, что не имеет никаких воспоминаний об этом и это не мешало ему строить карьеру.

Энди Гарсия

Алан Рикман

Британский актер Алан Рикман, известный миллионам как профессор Снейп из «Гарри Поттера», имел врожденную аномалию нижней челюсти, из-за которой у него были проблемы с произношением. Однако именно это стало его самой сильной стороной — голос Рикмана отличался узнаваемой глубиной и «бархатным» тембром. Его дикция, паузы и интонации создавали эффект гипнотического присутствия, которое поклонники запомнили навсегда.

Алан Рикман / © Associated Press

Джереми Реннер

Звезда Marvel и обладатель невероятной харизмы Джереми Реннер имеет колбовидную форму пальцев, из-за чего их кончики кажутся немного расширенными. Эта физическая особенность, не влияющая на здоровье, добавляет уникальности его внешности. Тем не менее, его пальцы не помешали выполнению ряда трюков в кино, благодаря чему он прославился.

Джереми Реннер / © Associated Press

Лили Аллен

Эпатажная британская певица не раз удивляла публику своими заявлениями, но одно из ее признаний вызвало настоящий фурор. У нее есть третий сосок, который расположен чуть ниже левой груди. В свое время артистка делилась, что эта часть ее тела вполне функциональна и так же лактирует и эрегируется. Аллен подчеркивала, что не видит в этом ничего странного — наоборот, это делает ее еще более особенной.

Лили Аллен / © instagram.com/lilyallen

Лили Аллен / © instagram.com/lilyallen

Меган Фокс

Голливудская звезда с детства имеет аномалию, которая характеризуется укорочением больших пальцев рук. Из-за этой особенности ее ногти выглядят короче и шире. Хотя для многих это могло бы стать поводом для комплексов, Меган воспринимает это спокойно. Несмотря на то, что фотографы часто редактируют ее руки на снимках, Фокс не стесняется показывать их на публике такими, какие они есть. Хотя сейчас ее редко можно увидеть с ненарощенными ногтями.

Меган Фокс / © Associated Press

Мила Кунис

Голливудская красавица украинского происхождения Мила Кунис имеет глаза разного цвета — правый зеленый, а левый каре. Такая особенность появилась после того, как у нее диагностировали хронический ирит — воспаление радужной оболочки глаза, из-за которого она некоторое время даже не видела на один глаз. После операции зрение удалось восстановить, но цвет глаз остался разным.

Мила Кунис / © Associated Press

Хоакин Феникс

На губе актера Хоакина Феникса есть заметный шрам, который фанаты долго считали следствием операции после «заячьей губы». На самом деле это врожденная микроущелина, которая не требовала хирургического вмешательства. Феникс не пытается ее скрыть, и именно этот шрам стал частью его узнаваемого образа. С годами он даже начал ассоциироваться с его эмоциональной глубиной и ролями, которые он выбирает. Например, как вот главную роль в «Джокере».

Хоакин Феникс / © Getty Images

Холли Берри

Одна из самых красивых женщин Голливуда имеет дополнительный палец на правой ноге. Обычно такие особенности исправляют в детстве, однако актриса решила оставить все, как есть. Она признавалась, что эта мелочь никогда не мешала ей в жизни, а наоборот — добавляет ее образу индивидуальности. Поэтому на красных дорожках Берри часто появляется в открытых босоножках, не скрывая свою особенность.