Шокированная Эшли Грэм объявила, что беременна двойней, и рассекретила пол детей

Модель запостила видео, как узнавала новость вместе с мужем.

Известная американская plus-size модель Эшли Грэм, которая недавно объявила, что во второй раз беременная, ждет двойню.

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33-летняя знаменитость разместила в своем Instagram видео, где показала, как узнала ошеломляющую новость с мужем и рассекретила их пол. В ролике видно, как звезда и ее возлюбленный, фотограф Джастин Эрвин, сначала сделали тесты на беременность. Супругов сильно обрадовала эта новость.

Затем они пошли на УЗИ. Там, пара была ошарашена, узнав, что детей двое. Врач подтвердила, что один малыш — мальчик. Впрочем, на вопрос, девочка ли второй ребенок — получила ответ: "Нет, это также мальчик". Поэтому, пара будет воспитывать троих сыновей.

"Ты что, шутишь?", — прокомментировал Эрвин, а Эшли громко рассмеялась.

Менее чем за сутки видео посмотрели более 4 млн раз. В комментариях пользователи поздравили пару.

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Заметим, Грэм и Эрвин поженились 14 августа в 2010 году. Супруги стали родителями 18 января в 2020-м. У пары родился сын Айзек.

Напомним, победитель "Голосу країни" Сасанчин и его беременная невеста рассекретили пол малыша. Вскоре у пары родится первенец.

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