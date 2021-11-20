Шокированная Ирина Федишин показала свою поврежденную грузовиком машину

Авто звезды попало в довольно странное ДТП.

Украинская певица Ирина Федишин поделилась с фанами грустной историей.

Исполнительница сообщила, что ее автомобиль повредил грузовик. В Instagram-stories звезда рассказала, что инцидент произошел вчера вечером, когда она готовилась к своему выступлению. Тем временем в припаркованную машину Федишин въехал грузовик. Ирина показала фото, на которых видно поврежденный передний бампер и капот.

Ирина Федишин показала поврежденный автомобиль после ДТП / instagram.com/irynafedyshyn

"Очень неприятный сюрприз. Припарковала машину, выхожу, а тут кто-то в меня "въехал". Грузовик двигался задним ходом и не видел мою (ред.- машину). Водитель говорит, что не видел мое авто. Но как можно не видеть пол машины в зеркале!, – поделилась шокированная Ирина.

Ирина Федишин показала поврежденный автомобиль после ДТП / instagram.com/irynafedyshyn

Знаменитость говорит, что ждала полицию больше часа. Позже, чтобы еще больше не повредить автомобиль, пришлось его осторожно доставать из-под грузовика.

Ирина Федишин показала поврежденный автомобиль после ДТП / instagram.com/irynafedyshyn

"Ждали полиции 80 минут. Спускали колеса, чтобы машина была ниже, и мы смогли уехать, — добавила расстроенная звезда.

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