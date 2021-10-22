Шокированная Лидия Таран показала свою поврежденную грузовиком машину

Авто звезды попало в довольно странное ДТП.

Телеведущая Лидия Таран рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ее авто.

Так, в припаркованную машину звезды канала 1+1 "влетели" двери грузовика. Об этом знаменитость рассказала в своих Instagram-stories и показала фото автомобиля.

instagram.com/lidiyataran

"Написала я сообщение утром о хорошом предчувствие и о том, как круто жить в этом моменте. И пожила — часа 3, пока не вышла ехать на эфир. Просто двери грузовика незаметно въехали в капот. 10 лет не было ДТП и вот... В припаркованную машину, дверью грузовика, потому что ветер сильный... Какой сюрреализм", — прокомментировала ситуацию знаменитость.

instagram.com/lidiyataran

Лидия добавила, что патрульные приехали быстро и она успела на прямой эфир ТСН.

"Там что, спасибо, Господь, что взял такой "аварией"... Могло бы быть нечто гораздо сложнее. Теперь мои хорошие предчувствия только усилились", — добавила она.

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