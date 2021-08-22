Шокированная TAYANNA пожаловалась на "Укрзализныцю": "Здесь тараканы, плесень, пыль"

Артистка возвращалась с "Черноморских игр-2021".

Украинская певица TAYANNA, которая недавно представила дуэтную песню с Джамалой, шокировала своих поклонников. Артистка пожаловалась на "Укрзализныцю".

Звезда рассказала, как возвращалась с "Черноморских игр-2021" со Скадовска поездом. Зайдя в свой вагон, она была смущена. Исполнительница в сторис на своей странице в Instagram поделилась, что у нее сложилось такое впечатление, будто она попала в 80-е годы.

TAYANNA показала поезд / instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Я реально попала в 80-е годы, когда я ездила на "Черноморские игры" именно в таких поездах", — отметила шокирована TAYANNA.

TAYANNA показала поезд / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Кроме этого, она пожаловалась, что в ее купе были тараканы, жуки, плесень и пыль.

Напомним, недавно на "Укрзализныцю" жаловалась и Ольга Сумская. В поезде, в котором ехала звезда, не было кондиционирования.

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