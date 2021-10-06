Шокированный Эктор Хименес-Браво эмоционально рассказал, что к его любимой цеплялись в Киеве

Неприятный инцидент произошел в ресторане.

Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво поделился с фанатами своими переживаниями.

Повар рассказал, что пока он находится в Канаде, к его любимой настойчиво цеплялся незнакомец в одном из ресторанов Киева. Избранница Эктора тогда отдыхала с друзьями.

Шокированный Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Я даже не ожидал, что такое может произойти. Не знаю, как поступить в подобной ситуации. К моей любимой цеплялся незнакомец. Он хотел поговорить с ней, взять номер телефона, пойти с ней на свидание. Хотя она ему сразу сказала, что у нее есть парень. А он на это не реагировал ", — эмоционально поделился ведущий.

Шокированный Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор очень волнуется из-за этого. Однако, говорит, что скоро приедет в Украину и будет рядом со своей любимой

"Я очень волнуюсь из-за этой ситуации. Хорошо, что я скоро приеду к ней", — говорит повар.

Шокированный Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Также звезда намекнул, что с ним лучше не связываться, ведь он латиницей. Для того незнакомца это может плохо закончиться.

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