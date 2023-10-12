Шон Пенн на шоу Киммела в США расхвалил Зеленского и признался, что его отличает от других президентов

Американский актер и режиссер Шон Пенн стал гостем знаменитого в США шоу Jimmy Kimmel Live.

Там он рассказал о своем документальном фильме "Superpower" ("Суперсила"), в котором говорится о полномасштабной войне в Украине. В эфире шоу показали фрагмент из документальной ленты, где Пенн сидит вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в бомбоубежище и отвечает, почему россияне напали на Украину: "Он (Путин – прим.ред.) хочет, чтобы мы были мертвы. Он ненавидит Украину. Он ненавидит нас и мы не знаем, почему", – говорит в видео президент.

Как рассказал Шон Пенн, они со съемочной группой приехали в Украину накануне полномасштабного вторжения и планировали снять легкую документалку о комике, который стал президентом.

"Это было до любых новостей о наращивании российской армии. Мы знали, что Украина находится в состоянии войны, оборонной войны на востоке с 2014 года", – сказал Шон.

Шон Пенн и Владимир Зеленский / Фото: Zelenskiy/Official

Они встретились с Зеленским без камер и договорились о начале съемок на следующий день. Но когда Россия утром 24 февраля 2022 года запустила ракеты по Украине, Пенн и президент Украины увиделись в бункере.

Режиссер со своей группой принял решение остаться в нашей стране и снимать фильм о борьбе украинского народа с российскими оккупантами.

Владимир Зеленский и Шон Пенн / Фото: Офис президента Украины

Вместе с тем, режиссер признался, что был удивлен, что Владимир Зеленский в такой непростой момент для страны не отменил их встречу и заявил о намерении продолжить съемку.

Ведущий шоу Джимми Киммел попросил Шона Пенна охарактеризовать Владимира Зеленского, в ответ режиссер расхвалил украинского президента:

"У любого главы государства, любого политика, любого главы крупной компании бывает момент, когда ты начинаешь чувствовать разговоры по сценарию. Но относительно Зеленского – нет ни одного мгновения с ним, который бы не был настоящим", – сказал Пенн.

Он добавил, что Зеленский видел черновой вариант этого документального фильма и его реакция была такой – он встал и сказал: "Бьюсь об заклад, вы рады, что я посмотрел все это".

Напомним, что Шон Пенн в ноябре 2022 года приехал в Украину и оставил свою статуэтку "Оскара", которую заберет обратно только после победы Украины над российскими оккупантами.

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