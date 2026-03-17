Шон Пенн / © Associated Press

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн во время визита в Украину получил символическую награду от Укрзализныци. Это произошло после бойкота звездой церемонии "Оскар-2026".

Так, команда железнодорожников отблагодарила большого друга нашего государства презентом. На своей странице в Instagram компания показала, что вручила Шону особый «Оскар». И статуэтка оказалась непростой — ее изготовили из металла искореженного российской атакой вагона поезда. Более того, на ней выгравировано «несколько слов, которые имеют особое значение».

Тронутый Шон совершенно не ожидал такого подарка, но с улыбкой и объятиями принял его. И одновременно поблагодарил за «настоящие сокровища». В свою очередь Укразализныця обратилась к актеру с взаимной благодарностью за его поддержку Украины в такие непростые времена борьбы против РФ.

Шон Пенн получил Оскар от Укрзализныци / © Facebook.com/Ukrzaliznytsia

«Шон Пенн не остался без Оскара и получил его от Укрзализныци! Спасибо за поддержку Украины, за то, что вы рядом и выбираете быть здесь вместе с нами. Этот Оскар — изготовлен из стали вагона, поврежденного в результате российской атаки. И эта награда не ограничивается достижениями в кино — она отмечает стойкость, человечность и отвагу, которая держит всех нас в движении», — говорится в заявлении.

Напомним, недавно, шоумен Юрий Горбунов показывал Шона Пенна и как он с ним встретился на перроне вокзала в Киеве.