Шон Пенн приехал к Зеленскому вместо "Оскара-2026": президент показал фото с актером в Украине
Вместо красных дорожек актер выбрал поддержку украинского народа.
Голливудский актер и режиссер Шон Пенн после отказа от кинопремии "Оскар-2026" прибыл в Украину.
Об официальном визите кинозвезды сообщил сам президент Украины Владимир Зеленский. Так, глава государства в официальном Telegram-канале показал совместное фото с Шоном Пенном во время встречи в кабинете. В то же время Зеленский искренне поблагодарил голливудского актера за его неравнодушие к войне в Украине против России.
«Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины. Ты с Украиной с первого дня полномасштабной войны. И сегодня. И знаем, что и будешь в дальнейшем с нашей страной и нашим народом», — трогательно написал президент Украины.
Между тем ранее инсайдеры поговаривали, что актер проигнорировал «Оскар-2026», где победил в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», по политическим причинам. И это оказалось правдой.
К тому же о намерениях бойкотировать церемонию Шон Пенн заявлял еще в 2022 году. Тогда его сильно возмутили организаторы «Оскара», которые не позволили Зеленскому выйти в трансляцию с речью. И в знак поддержки украинского народа он даже оставил одну из знаменитых статуэток в Украине до завершения войны.
Напомним, в этот же день ведущий Юрий Горбунов также показал фото с Шоном Пенном и публично обратился к нему. Звезды имели возможность увидеться на вокзале.