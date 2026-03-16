Шон Пенн проигнорировал "Оскар-2026" и свою награду: инсайдер раскрыл причину и при чем тут Украина

Шон Пенн

Реклама

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн после резонансного поступка на нынешней церемонии "Оскар-2026" привлек к себе немалое внимание.

Как известно, Шон Пенн стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Одна битва за другой». Однако за статуэткой звезда не поднялся и полностью проигнорировал событие. Вместо этого статуэтку забрал тот, кто объявлял имя лауреата — актер Киран Калкин. Он в шутку отметил, что «примет награду от его имени».

Поговаривали, что поступок 65-летнего актера, для кого это уже третья такая награда, связан с его проукраинской позицией. Мол, в свое время Шон возмутился поступком организаторов «Оскара», когда те не позволили президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с речью в 2022 году. И уже тогда в начале полномасштабного вторжения Шон утверждал, что из-за этого будет бойкотировать премию.

Реклама

Киран Калкин на «Оскаре-2026» объявляет победителей

И такие предположения оказались близкими к правде. Так, инсайдер в комментарии The New York Times заявил, что причина могла быть действительно связана с Украиной. Сразу два источника заявили изданию, что Шон Пенн якобы вообще покинул США и имел планы из Европы поехать в Украину вместо красных дорожек «Оскара». Однако детали возможного визита пока не разглашаются, а инсайдер говорит, что маршрут звезды мог измениться.

Стоит отметить, что представитель актера отказался комментировать инцидент. Поэтому такая информация пока ни опровергнута, ни подтверждена.

