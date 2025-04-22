Шон Пенн в Украине встретился с военными и сделал важное заявление

Шон Пенн / © Associated Press

Реклама

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн снова приехал в Украину.

На этот раз знаменитость встретилась с украинскими военными. В частности, актер посетил 3-й полк Сил специальных операций ВСУ, о чем идет речь в Facebook. Цель визита Шона Пенна не сообщается. Впрочем, по всей вероятности, актер встретился с военными, чтобы их поддержать.

Тем более после этого режиссер сделал важное заявление. В частности, он записал видеообращение к ВСУ. Шон Пенн на фоне карты Украины, которая состояла из разных шевронов, отметил, что украинские защитники являются примером для всего мира. Также актер подчеркнул, что не сомневается в победе ВСУ.

Реклама

"Несмотря на все, что делают политики, я верю в каждого из вас и благодарен вам за то, что вы лучший пример того, кем мы все стремимся быть. Вы защищаете не только свою страну — вы действительно защищаете весь мир. И я знаю, что вы победите", - сказал актер.

Отметим, что Шон Пенн поддерживает украинцев в войне с Россией. Когда оккупанты начали полномасштабное вторжение, актер находился в Украине. Он выехал из страны, но время от времени возвращается. В частности, он занимается благотворительной помощью, снял документальный фильм о войне Superpower и даже вручил президенту Зеленскому свою статуэтку "Оскар", которую попросил ему вернуть только после победы. За поддержку Украины Шона Пенна наградили орденом "За заслуги".

Напомним, недавно молдавский певец Дан Балан приезжал в Украину. Артист показывал, как прогуливался по Киеву.