Шон Пенн вспомнил неприятную встречу с Путиным, которая состоялась 22 года назад: "Это было так агрессивно"

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн вспомнил, как впервые познакомился с кремлевским диктатором Путиным.

В частности, это произошло в далеком 2001 году. Тогда Шон Пенн вместе с другим голливудским актером Джеком Николсоном приехал на Московский кинофестиваль, чтобы представить свой фильм "Обещание".

После премьеры картины звезд Голливуда повезли на встречу с Путиным, которая состоялась на даче ярого путиниста, режиссера Никиты Михалкова.

Шон Пенн / Фото: Associated Press

Как вспоминает Шон Пенн в интервью Independent, их везли на встречу в сопровождении конвоя. Автомобили ехали с такой скоростью, что актер переживал за безопасность. Когда им на пути попадались фермеры с тележками, запряженными лошадьми, охрана высовывалась из окна авто та избивала их, чтобы те не мешали.

"Нас посадили в конвой. Мы знали, что Путин будет почетным гостем. Мы сели в этот конвой. И мы ехали так быстро, как они хотели, совсем не заботясь о том, что это может быть опасно в селах, через которые мы проезжали. Когда фермеры с тележками, запряженными лошадьми, пытались проехать, люди из службы безопасности в наших машинах высовывались из окон, чтобы отгонять их дубинками. Это было так агрессивно", — вспомнил знаменитость.

Шон Пенн / Фото: Associated Press

Пенн говорит, что та поездка вызвала у него отвратительные ощущения. Также актер признался, что встреча с Путиным тоже была неприятна, ведь еще тогда у него были плохие предчувствия.

Напомним, с первых дней полномасштабной войны Шон Пенн помогает Украине. В частности, недавно он представил документальный фильм о российско-украинской войне.

Также актер неоднократно встречался с президентом Владимиром Зеленским. Знаменитость не скрывает, что увлекается главнокомандующим Украины и считает их встречу одной из самых главных в его жизни.

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