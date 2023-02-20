Шон Пенн вспомнил знакомство с Зеленским и пристыдил организаторов "Оскара"

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн вспомнил свою первую встречу с главнокомандующим Владимиром Зеленским.

В частности, знаменитость лично познакомился с президентом Украины 23 февраля прошлого года. Тогда Пенн общался с Зеленским, ведь снимал документальный фильм о войне на востоке страны.

Актер вспомнил, что уже в ту ночь российские оккупанты выпустили по Украине первые ракеты.

"Наша первая встреча состоялась 23 февраля прошлого года, потом мы вернулись в гостиницу, и в ту ночь прилетели ракеты. Тогда глава государства был в костюме, в следующий раз, когда я его увидел, он был в камуфляже", — вспомнил режиссер в разговоре с изданием Deadline.

Шон Пенн и Владимир Зеленский / Фото: Zelenskiy/Official

Шон Пенн не скрывает того, что увлекается президентом Украины. Звезда Голливуда говорит, что встреча с Зеленским является одной из самых важных в его жизни.

"Помимо встречи с моими детьми во время их рождения, главным моментом встречи и ощущения большого мужественного человеческого сердца был тот день с этим человеком (ред. — Владимир Зеленский)", — поделился Пенн.

Режиссер также пристыдил организаторов престижной кинопремии "Оскар" из-за того, что в прошлом году они не позволили Зеленскому выступить перед аудиторией. Шон Пенн отметил, что ему досадно, что для Киноакадемии было важнее показать драку актера Вилла Смита с ведущим Крисом Роком, чем речь президента Украины.

Шон Пенн и Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Напомним, во время своего визита в Украину Шон Пенн оставил у Владимира Зеленского свою статуэтку "Оскар". Режиссер отметил тогда, что кинонаграда будет находиться в стране до окончания войны.

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