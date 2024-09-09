Шон Пенн закрутил новый роман с младшей на почти 40 лет актрисой

Голливудского актера и режиссера Шона Пенна заподозрили в романе с младшей на почти 40 актрисой из Молдовы Валерией Никовой.

Парочка сама спровоцировала такие слухи. Дело в том, что на днях их застали за прогулкой по улицам Мадрида, Испания. Шон Пенн был одет в темные брюки, рубашку и куртку, в то время как его спутница выбрала деловой костюм и блузку, пишет Page Six.

Парочка прогуливалась по городу, мило общалась и держалась за руки. Изюминкой вечера стал страстный поцелуй между Пенном и Никовой, который папарацци успели зафильмовать.

Отметим, о юной избраннице Пенна мало что известно. Она родом из Молдовы и строит актерскую карьеру. Валерия Ников уже успели сняться в нескольких незначительных проектах. Реальный возраст актрисы пока что неизвестен. Считается, что она младше звезды Голливуда почти на 40 лет. Кроме того, на одном из актерских сайтов отмечается, что Валерия 1998 года рождения.

В общем, у Шона Пенна довольно бурная личная жизнь. У него было немало романов: и длительных, и незначительных. Официальных браков у актера было всего три – с певицей Мадонной и актрисами Робин Райт и Лейлой Джордж.

Напомним, недавно украинская балерина Екатерина Кухар намекнула, что закрутила новый роман. Танцовщика также показала своего предполагаемого избранника.

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