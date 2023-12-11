Шона Пенна, который встречался с украинской актрисой, застали в компании другой женщины

Режиссер прогуливался с другой актрисой по побережью в Майами, держась за руки.

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн, который находился в отношениях с украинской актрисой Ольгой Коротяевой, похоже, закрутил новый роман.

Такие слухи появились после того, как 63-летнего артиста застали в компании другой актрисы, 39-летней австралийки Натали Келли. Как пишет TMZ, пара мыло прогуливалась по побережью в Майами и держалась за руки, когда их застали папарацци.

Также актеров раньше видели вместе за ланчем. На фото Шон и Натали выглядели так, словно влюбленная пара.

Напомним, ранее Шон Пенн встречался с украинской актрисой Ольгой Коротяевой. Об их отношениях стало известно в мае этого года. Шон и Ольга вместе посетили много официальных событий и даже побывали в Украине. Пара не стеснялась показывать свои чувства на публике. Казалось, что они действительно влюблены и у них серьезные отношения. Сейчас говорят, что Пенн и Коротяева разошлись.

Шон Пенн и Ольга Коротяева / Фото: Getty Images

Напомним, недавно американская певица Селена Гомес объявила, что больше не одинока. Исполнительница закрутила роман с известным музыкальным продюсером и другом ее бывшего бойфренда, певца Джастина Бибера.

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