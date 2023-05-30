Шона Пенна застали на романтическом свидании с украинской актрисой

Парочка провела время в компании друг друга в одном из ресторанов США.

Голливудского актера и режиссера Шона Пенна, который будет сниматься в фильме о войне в Украине, неожиданно заметили в компании украинской актрисы.

Как пишет издание Daily Mail, знаменитость провел романтическое свидание с Ольгой Коротяевой, которая родом из Черкасс. Папарацци застали парочку вместе в японском ресторане в Малибу – Nobu.

Для свидания Ольга выбрала белое платье с пикантными разрезами, а вот Пенн надел классический костюм, рубашку и галстук.

Sean Penn, 62, дата с Ольга Коротьяева, 43, в Нобу, Малибу https://t.co/Q5chv4fZzF via @DailyMailCeleb – Adolf Walter Jr. (@starsonb) May 30, 2023

После ужина в ресторане парочка вместе села в внедорожник актера и направилась в неизвестном направлении.

Отметим, Ольга Коротяева – украинская актриса, которая родилась в Черкассах. Она снималась в таких картинах, как "Взрыв", "Банковый квартал", "Счастье" и другие.

Напомним, Шон Пенн – официально холостяк. В 2022 году звезда Голливуда рассталась с актрисой Лейлой Джордж. В январе этого года артиста заметили в компании бывшей жены Робин Райт, у которой от него двое детей. Парочка тогда не комментировала, почему они проводят время вместе.

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