Шоптенко рассказала, как Зеленский изменил ее жизнь после их участия в "Танцах со звездами"

Украинская хореограф Алена Шоптенко вспомнила времена, когда в проекте "Танцы со звездами" танцевала с Владимиром Зеленским.

В 2006 году тогда еще будущий президент Украины принимал участие в первом сезоне шоу и Шоптенко привела его к победе. В программе ЖВЛ танцовщица поделилась, что многие наставления тогда получала от Зеленского.

"Так сейчас странно говорить, но наше сотрудничество с Владимиром Зеленским, оно дало мне очень мощный толчок просто даже в моей карьере как специалиста, потому что некоторыми его наставлениями я до сих пор пользуюсь во время постановок, во время своей работы", – призналась Алена.

Алена Шоптенко, Владимир Зеленский на "Танцах со звездами", 2006 год

Шоптенко поделилась, что когда они участвовали в "Танцах со звездами", ей было 17 лет и она прислушивалась к советам Зеленского.

"Когда-то, да, мне было 17 лет и я слышала какие-то советы относительно того, как делать то, что касается драматургии. Поэтому, конечно, такое было. Это был очень мощный период моей жизни, я горжусь этим периодом", – отметила артистка.

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Однако, говорит Шоптенко, если в Австрии, где она с начала полномасштабной войны находится с сыном, ее кто-то спрашивает о танцевальных способностях президента, в этом вопросе Шоптенко категорична.

"Мне просто совершенно было непонятно, я не соглашалась говорить о президенте как о танцоре. Потому что это не ко времени и это бессмысленно. Я говорила сразу прямо, что это странно, я могу говорить о личности, о том, что президент это голос народа", – объяснила хореограф.

Алена Шоптенко, Владимир Зеленский на "Танцах со звездами", 2006 год

Алена рассказала, как тогда, когда они с Зеленским принимали участие в "Танцах со звездами", она его открыла для себя. "Человек, как гора стоит за своих. Он всегда стоял, да, он стоял всегда как гора, именно людьми. И, соответственно, мы, в принципе, то же видим и сейчас", – сказала Шоптенко.

Артистка поделилась, что последний раз общалась с Зеленским, когда он победил на президентских выборах. Тогда Шоптенко его поздравила с победой.

Напомним, ранее Алена Шоптенко рассказала, как непросто ее 5-летнему сыну адаптироваться к новым реалиям жизни в Австрии. Артистка призналась, что бывало и такое, что ее сын устраивал драки в детсаду.

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