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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Шоптенко рассказала об общении с экс-мужем Дикусаром, который воюет: "Я его очень поддерживаю"

Елена Шоптенко призналась, как часто общается с бывшим мужем Дмитрием Дикусаром, который сейчас служит в рядах ВСУ.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Елена Шоптенко и Дмитрий Дикусар

Елена Шоптенко и Дмитрий Дикусар

Украинский хореограф Елена Шоптенко рассказала об общении с экс-мужем, танцором Дмитрием Дикусаром, который сейчас воюет на фронте.

Бывшие супруги поддерживают связь. Правда, Елена Шоптенко в комментарии для "Люкс ФМ" признается, что они с Дмитрием Дикусаром редко общаются. Также хореограф говорит, что по определенным причинам не может активно интересоваться жизнью бывшего мужа. Тем не менее, по словам танцовщицы, она поддерживает Дмитрия Дикусара, а также очень сильно его уважает.

"Мы довольно редко, но общается. Мы обязательно поздравляем друг друга с днем рождения. Конечно, что по определенным причинам я не могу интересоваться активно его жизнью, но я его очень поддерживаю и очень уважаю", - поделилась танцовщица.

Дмитрий Дикусар / © скриншот с видео

Дмитрий Дикусар / © скриншот с видео

Отметим, Дмитрий Дикусар еще в первые дни полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ и стал на защиту Украины от российских оккупантов. Сейчас танцор продолжает нести службу и крайне редко выходит на связь.

Напомним, недавно Елена Шоптенко откровенно рассказала о своих серьезных травмах. Знаменитость также призналась, как после них восстанавливается.

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