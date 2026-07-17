Шоптенко впервые в 38 лет решилась на косметологическую процедуру и показала эффект: "Минус 10 лет"

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

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Украинская хореограф Елена Шоптенко впервые в жизни обратилась к косметологическим процедурам и показала результат после.

Танцовщица, проживающая сейчас за границей, приехала в Киев, чтобы с другими рабочими делами заняться еще и лечением кожи. По словам Шоптенко, она уже долгое время борется с розацеа. Несмотря на смену питания и разнообразный уход, желаемого эффекта достичь не удавалось.

Перед визитом в клинику Елена призналась, что за 38 лет ни разу не делала ни аппаратных, ни инъекционных косметологических процедур. И все же желание добиться идеала привело к дерматологам.

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«Буду избавляться от своей „косметологической девственности“, потому что до своих 38 лет я ни разу не делала аппаратную или инъекционную косметологическую процедуру. Решилась, потому что меня замучила розацеа», — поделилась хореограф.

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

В клинике для Шоптенко подобрали комплексный уход, включавший RF-лифтинг для стимуляции выработки коллагена и деликатную шлифовку кожи. По словам звезды, специалисты решили не бороться с проблемой агрессивными методами, а сначала помочь коже восстановить собственный ресурс.

«Вместо того чтобы агрессивно бороться с розацеа, мы решили сначала максимально восстановить собственный ресурс кожи. Благодаря выработке коллагена и естественной регенерации она сама начала отлично справляться с проблемой. А шлифование дополнительно выровняет рельеф. Приятный бонус — минус 10 лет на лице», — добавила Елена.

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

После процедуры танцовщица призналась, что переживала из-за возможной сильной красноты, однако все прошло значительно легче, чем она ожидала. По словам Шоптенко, окончательный эффект станет заметен примерно через два месяца.

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