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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
2 мин

Шоптенко высмеяла критиков, которые упрекают ее за третий брак: звезда показала, как "удерживает мужа"

Танцовщица оригинально представила рецепт запеканки с грушами, который сравнила с «приворотным зельем».

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Елена Шоптенко

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Украинская хореограф Елена Шоптенко с юмором ответила на упреки из-за третьего брака с иностранцем и придумала необычный способ потроллить комментаторов.

Звезда в Instagram опубликовала рецепт сырной запеканки с грушами, в шутку назвав ее «приворотным зельем», которое якобы поможет «удержать мужа».

В видео танцовщица вспомнила язвительные комментарии, в которых ей резко советовали позаботиться о том, чтобы третий избранник не ушел так же, как два предыдущих. Вместо оправдываться перед критиками, Шоптенко решила превратить их слова в кулинарную шутку.

«Как мне писали в комментариях, третьего мужа нужно как-то удержать, чтобы и этот не убежал. Поэтому готовлю „приворотное зелье“ — творожную запеканку с грушами», — с иронией произнесла звезда.

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Во время приготовления каждый ингредиент получил от Елены особое шутливое значение. Щепотку соли она добавила якобы для «защиты от завистливых взглядов», растопленное масло — чтобы в семейной жизни все складывалось «как по маслу», а ваниль — «для чувственных наслаждений». Даже перемешивала массу хореограф нежно, ведь, по ее словам, именно такой подход помогает и в отношениях.

Отдельно Шоптенко пошутила над украшением десерта. Варенье должно было символически «подсластить семейную жизнь», а миндальные хлопья стали главным ингредиентом «счастливого брака».

«Здесь, девушки, не экономим. Я уже дважды проверяла, что бывает, когда экономишь на миндале. Кстати, в двух предыдущих браках я этого не готовила. Надеюсь, в этот раз поможет», — отметила с юмором Шоптенко.

В конце поста в Instagram танцовщица оставила и полноценный рецепт запеканки, поэтому подписчики могут повторить ее кулинарный эксперимент дома.

Шутка Шоптенко пришлась по душе подписчикам. В комментариях они похвалили ее чувство юмора, а также приобщились к веселому обсуждению кулинарных «секретов» крепкого брака.

  • Ох и Леночка. Чувство юмора и ирония. Молодчина. Я поняла, что никому не нужно ничего доказывать, все равно для всех хорошим никогда не будешь, даже когда будешь идеальной

  • Обожаю твое чувство юмора и артистизм, с которым готовится эта запеканка. Всем хейтерам посвящается: третьего мужа уже нужно держаться, как вош кожуха

  • Бегу за миндальными хлопьями! Счастью быть

  • Это просто топ: что рецепт, что юмор

Напомним, Елена Шоптенко и австриец Кристиан Кайрос поженились в Австрии более чем через два года после признания. О радостном событии хореограф сообщила в сентябре 2026 года. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Шоптенко уехала за границу, где впоследствии поселилась вместе с возлюбленным, поддерживающим нашу страну. Оба имеют детей от предыдущих браков.

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